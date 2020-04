Hvis virksomhederne skal kunne komme igennem krisen, skal eksisterende hjælpepakker vare længere, lyder det.

Erhvervslivet tager godt imod den nye hjælp, som regeringen har præsenteret torsdag.

Men hvis danske virksomheder skal have endnu bedre forudsætninger for at komme igennem coronakrisen, så skal eksisterende hjælpepakker forlænges.

Sådan lyder det samstemmende fra flere af landets erhvervsorganisationer.

- Danske virksomheder over hele landet er presset i knæ og ramt af en enorm usikkerhed. En forlængelse af de politiske hjælpepakker er fuldstændig afgørende, så sikkerhedsnettet stadigvæk holdes under dem, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

- Når så mange aktiviteter fortsat vil være lukket ned, skal hjælpepakkerne selvfølgelig fortsætte. Det haster, at regeringen og Folketinget sikrer den forlængelse.

Derfor glæder han sig også over, at regeringen lægger op til forhandlinger om mere hjælp til virksomhederne.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) er der forventning om at kunne lande en aftale om mere hjælp i næste uge.

I erhvervslivet er der blandt andet et ønske om at forlænge ordningen omkring lønkompensation. Den står lige nu til at udløbe 9. juni.

Lønkompensationsordningen giver virksomheder mulighed for at sende ansatte hjem med løn og derved undgå fyringer. Ved at gøre det får virksomhederne mulighed for at få kompensation for de ansattes løn.

- Lige nu er der udsigt til, at 270.000 medarbejdere bliver omfattet af lønkompensation, så det er en helt central ordning for at holde hånden under vores samfund.

- Vi ser frem til, at regeringen indkalder til forhandlinger med henblik på at forlænge ordningen. Det er fuldstændig afgørende for, at virksomheden kan fastholde medarbejderne i denne tid, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det bliver bakket op af Dansk Erhverv, der ligesom Dansk Industri repræsenterer en stor del af de danske virksomheder og arbejdsgivere.

- Regeringen og Folketinget har fra første dag ageret, og i Dansk Erhverv er vi glade for, at der nu inviteres til forhandlinger om forbedringer.

- Krisen ser desværre ud til at blive lang, og der er derfor behov for at forlænge og forbedre hjælpepakkerne, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Torsdag har regeringen lanceret en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder. Pakken fungerer som en slags låneordning til virksomhederne.

Ifølge regeringen vil ordningen polstre virksomhederne med op mod 35 milliarder kroner.

/ritzau/