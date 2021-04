Selv om en ny og mere langsigtet plan for lempelsen af de danske rejserestriktioner glæder Dansk Erhverv, er det ikke lutter glade dage for erhvervslivet.

Kigger man nøgternt på trinene i genåbningen, er det nemlig først i slutningen af juni, når det europæiske coronapas forventes implementeret, at danskerne kan rejse restriktionsfrit.

Det mener Lars Ramme Nielsen, turisme- og oplevelsesøkonomichef i Dansk Erhverv. Han kalder aftalen en »forsigtig plan.«

Han henviser specifikt til den del af aftalen, der siger, at folk, der rejser ind fra "orange" lande, stadig skal gå i isolation ti dage, når de kommer hjem.

»Hvis man skal være i isolation i ti dage, vil det de facto blokere for alle former for rejser,« siger Lars Ramme Nielsen.

Desuden kunne der gøres mere for at få turisterne til Danmark. I aftalen blev regeringen enige med Folketingets partier - undtagen Nye Borgerlige - om, at folk, der ejer et feriehus i Danmark, kan få lov at rejse ind.

Lars Ramme Nielsen mener, at også lejere af feriehuse bør kunne komme ind, så vi kan få flere især tyske turister ind.

»Samtlige feriehuse er åbne i Danmark. Lige om lidt ser vi heldigvis restauranter åbne op. Og det som er den store attraktion for de tyske turister, der kommer til Danmark, er at nyde naturen,« siger han.

I aftalen, som der blev enighed om tirsdag aften, lempes en række af de rejserestriktioner, der var implementeret for at bremse smitten med coronavirus.

Blandt andet vil Udenrigsministeriet igen til regelmæssigt at opdatere sine rejsevejledninger. Det vil blive gjort på baggrund af, hvor kraftigt smitten med coronavirus og muterede varianter af virusset er i de pågældende lande.

Lande skal deles op i farver efter risikoniveau, som de var det inden hele verden blev kategoriseret som steder, hvor alle rejser til frarådedes.

Der blev desuden indført særlige regler for erhvervsrejsende, folk, der ejer ødegårde i Norden og idrætsudøvere.

