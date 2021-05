I forhold til fodbold-EM kræver Dansk Erhverv og DBU afklaring om retningslinjer for større forsamlinger.

Når EM kommer til Danmark til sommer, skal politikerne sørge for, at fodboldfesten ikke bliver lukket inde på stadion - også i gader og på de store pladser skal der være plads til folkefest med øl, pølser, klaphatte og alt, hvad der ellers hører til en rigtig EM-fest.

Det mener Dansk Erhverv og Dansk Boldspil-Union (DBU), der frygter, at en ekspertgruppes anbefalinger for store udendørs arrangementer bringer folkefesten i fare.

Direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er bange for, at fodboldfesten bliver forbeholdt fans med kampbilletter, hvis ekspertgruppens anbefalinger bliver til politik.

- Vi er bekymret for, at folkefesten kommer i fare. Vi har brug for noget lys for enden af tunnelen - noget at glæde os til, siger han.

Den første EM-kamp i Parken bliver spillet den 11. juni.

En stor del af EM ud over kampene er, at danskerne kan komme ud og være en del af festlighederne.

Derfor har arrangørerne brug for afklaring nu, siger Lene Kryger, der er direktør for EM i Danmark.

- Vi kan ikke vente længere på svar, fordi vi står over for at skulle i gang med at bygge op i de forskellige fanzoner.

- Vi er nødt til at vide nu, om vi kan fortsætte med vores planlægning, eller om vi må trække stikket, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, siger hun.

Før coronapandemien indtraf i Danmark, regnede DBU med et publikum på knap 40.000 mennesker på henholdsvis Ofelia Plads og Rådhuspladsen i København, når der skulle spilles EM-kampe i Parken.

Og selv om det ikke er det, Dansk Erhverv ønsker sig, mener brancheorganisationen alligevel, at man med inddeling af fans kan nå op på et publikumsantal på mellem 13.000 og 19.000.

- Det betyder, at vi stadig kan have de store EM-fester på Rådhuspladsen, i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg, siger Brian Mikkelsen.

Regeringens ekspertgruppe kom med sine anbefalinger for en række arrangementer den 23. april - heriblandt ordningen for store udendørs arrangementer, hvor folk står op.

Dansk Erhverv foreslår helt konkret, at politikerne vedtager, at den model, som regeringens ekspertgruppe kalder 2b implementeres senest 11. juni.

Med den model kan man holde arrangementer med op til 10.000 deltagere, hvis man inddeler dem i grupper af 2000 mennesker. Der er desuden krav om coronapas, hvor en lyntest kun gælder i 24 timer i stedet for 72 timer, ligesom at der er et arealkrav og krav om ekstra sikkerhedspersonale.

Jesper Møller, formand i DBU, siger i en pressemeddelelse, at fodboldunionen, siden Danmark fik tildelt værtskabet, har arbejdet på at afholde storskærmsevents rundt omkring i landet.

- Det danske værtskab er meget mere end kampe på stadion, siger han.

