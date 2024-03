Giv os mere gravko og mindre pincet, lyder det fra Dansk Industri om regeringens regelforenklinger.

Regeringen og kommunerne har gang i noget helt rigtigt, kvitterer flere erhvervsorganisationer, efter at finansministeren og KL's formand onsdag har fremlagt konkret skrotning af regler i det offentlige.

Men tempoet skal i vejret, og så skal regeringen og finansministeren også gerne tage fat på det private område, mener Dansk Industri (DI).

- Bedre sent end aldrig, siger vicedirektør Kim Haggren i en skriftlig kommentar.

- Det er enormt positivt, at regeringen og Kommunernes Landsforening nu tager første skridt mod en gennemgribende regelforenkling og sanering af administrative byrder.

Onsdag har finansminister Nicolai Wammen (S) og formand for Kommunernes Landsforening (KL) Martin Damm (V) fremlagt de første 56 regler, der enten skal forenkles eller helt fjernes.

Det kan ifølge de to spare kommunerne for et trecifret millionbeløb. Beløbets størrelse afhænger ifølge Wammen blandt andet af, hvordan det implementeres i lovgivningen.

I regeringsgrundlaget har Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne aftalt, at der skal spares 3 milliarder kroner på administration i kommuner og regioner frem mod 2030. De penge skal gå til et løft af løn og arbejdsvilkår.

DI skønner, at administrative byrder koster små og mellemstore virksomheder 30 milliarder kroner årligt. Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen mener, at den udgift er i fortsat vækst.

- Vi har i erhvervslivet ført en årelang kamp for at få ryddet op i regeljunglen. Men desværre har vi set, at omfanget af nye regler, love og forordninger fra Folketinget og EU er vokset år efter år, siger Haggren.

Det gælder ikke mindst lovgivning som følge af EU-regler. Hårdere midler bør ifølge vicedirektøren tages i brug.

- Vi ser fra DI's side gerne, at man går endnu hårdere til værks. Regler skal ikke fjernes med en pincet, men med en gravko, siger Haggren.

Organisationen foreslår et reduktionsmål for administrative byrder på 25 procent.

Tilsvarende lyder opfordringen fra SMVDanmark, som vil have regeringen til at finde grovfilen frem.

- Vi vil gerne kvittere for, at man begynder rent faktisk at fjerne nogle regler. Det skal regeringen og KL have ros for. Vi synes så, at 56 regler ikke er så ambitiøst. Vi havde gerne set, at man var kommet hurtigere ud af startboksen, siger administrerende direktør Jakob Brandt.

SMVDanmark repræsenterer ifølge organisationens tal 18.000 små eller mellemstore virksomheder.

Ifølge Jakob Brandt bør regeringen overføre tankegangen fra det offentlige, hvor man har sat et måltal på 3 milliarder kroners reduktion i 2030, til det private.

- Det kunne vi rigtig, rigtig godt tænke os, at regeringen gjorde, siger han.

De regler, som regeringen og KL har besluttet at forenkle eller fjerne, omhandler alt fra dokumentation i plejesektoren, samtykkeregler og kontrol med medicindoser.

På det private område har man oprettet Erhvervslivets EU- og Regelforum, som arbejder for regelforenkling ud fra virksomhedernes perspektiv.

