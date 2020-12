Regeringen vil give frikommuner mulighed for at sløjfe det frie valg, viser interne dokumenter.

Regeringen modarbejder private serviceerhverv i en grad, som det hverken skete i Nyrups eller Thornings tid som S-statsministre.

Sådan lyder det fra Dansk Erhvervs topchef, efter at regeringen vil sløjfe frit valg for ældre i tre af syv kommuner i et nyt forsøg.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen fremgår det af interne dokumenter, at de tre kommuner - Langeland, Viborg og Middelfart - får udstrakt frihed på ældreområdet til blandt andet at suspendere det frie valg.

Ældre har i dag frit valg mellem offentlige og private leverandører af hjemmehjælp og frit valg af plejehjem.

Administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen kalder det "helt uhørt" og "en utrolig farlig vej at gå".

- Det frie valg er det, der tager hensyn til borgeren og ikke kommunen - en fundamental borgerrettighed, som man ikke burde kunne rokke ved, siger Brian Mikkelsen.

Dansk Industri (DI) støtter kritikken. Branchedirektør i DI Jakob Scharff kalder en eventuel suspendering af det frie valg på ældreområdet for "et historisk tilbageslag for borgernes selvbestemmelse".

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) afviser kritikken. Han siger, at der er tale om en aftale om frikommuner, som endnu ikke er indgået.

- Brian Mikkelsen påpeger nogle elementer, som måske, måske ikke, er en del af nogle forhandlinger.

- Frikommuneforsøget er jo et spørgsmål om at sætte kraften i innovation fri i den offentlige sektor. Det vil det private erhvervsliv også kunne nyde godt af, siger Rabjerg Madsen.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Ministeriet oplyser, at der ikke kommenteres på de igangværende forhandlinger.

/ritzau/