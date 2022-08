Lyt til artiklen

Regeringen er længe blevet beskyldt for at ansætte folk med partibogen i orden.

Nu har erhvervsminister Simon Kollerup så udpeget en ny bestyrelse, der skal stå i spidsen Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Og her dukker den tidligere stabschef og Mette Frederiksens højre hånd, Martin Rossen, op på listen over de 12 udvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Han skiftede tilværelsen på Slotsholmen ud i sommeren 2020 med en stilling som global direktør for bæredygtighed og kommunikation hos Danfoss.

Og det er tilsynladende ikke nemt at være embedsperson i den nuværende regering.

For ifølge den tidligere kommunikationschef i Finansministeriet Sigga Nolsøe, så skrev hun Ritzau, at 'det var en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat'.

Oppositionen har også tidligere udtalt heftig kritik af regeringen for mange udskiftninger i embedsværket.

Listen over bestyrelsesmedlemmer rummer også andre kendte navne, som Jesper Buch og Mia Wagner, der kan ses i 'Løvens Hule'.

Formanden for Danmarks Eksport- og Investeringsfond bliver den administrerende direktør hos PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Erhversministeriet oplyser, at stiftelsen af fonden officielt sker på et stiftende virksomhedsmøde onsdag 31. august 2022.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Erhvervsministeriet om, hvorfor man har valgt at indsætte Martin Rossen i bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond.