Socialdemokratiets folketingsgruppe bliver frustreret uden involvering, siger Bjarne Laustsen i ny bog.

Den socialdemokratiske partitop inddrager ikke folketingsgruppen nok i udviklingen af ny politik.

Sådan lyder det fra det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen, der snart fylder 70 år og er aktuel i den nye bog "Den Sidste Rustbanker", der er skrevet af partifællen Rasmus Prehn.

Det skriver Politiken.

- Hvis folketingsmedlemmer bare skal sidde og vente på, at der kommer besked på deres iPhone om, hvad de nu skal mene, poste på de sociale medier eller rose Mette Frederiksen for, så giver det på sigt afmagt, frustration og nogle af de magtkampe, vi oplevede i 90’erne, siger Bjarne Laustsen i bogen.

- Nej, sæt nu folketingsgruppen i gang med at formulere politik, sende prøveballoner op og udfordre parnasset.

Bjarne Laustsen har siddet i Folketinget i 28 år, flest af alle i folketingsgruppen.

Han understreger også i bogen, at han er glad for Mette Frederiksens og hendes generelle retning for partiet.

Eksempelvis på spørgsmålet om udlændingepolitik erklærer han sig i bogen helt enig med Mette Frederiksens linje.

Men Bjarne Laustsen "står sgu af", hvis hans holdninger eller handlinger skal dikteres oppefra.

Til gengæld vil han og og de andre menige folketingsmedlemmer slås for partiets politik, hvis de har et ejerskab over den.

Det var eksempelvis tilfældet med Arne-pensionen og efterlønnen, siger han.

Rasmus Prehn, der i den tidligere S-regering nåede at være udviklingsminister og landbrugsminister, er enige med Bjarne Laustsen i kritikken.

Hvis folketingsgruppen skal inddrages mere, kræver det dog også, at folketingsmedlemmerne holder informationerne tæt og skaber et fortroligt rum med partitoppen, siger han til Politiken.

/ritzau/