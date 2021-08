2023 er året, hvor Aarhus skal være Europæisk Tilgængelighedsby. Det er ambitionen.

Eller det var det i hvert fald.

For den ambition kommer højst sandsynligt ikke til at blive indfriet.

Det fortæller formanden for tilgængelighedsrådet til TV 2 ØSTJYLLAND.

»Jeg må være ærlig at sige, at vi er et sted i dag, hvor vi ikke er sikre på, at vi søger i 2023. Det kan godt være, at der skal gå nogle flere år, siger Mette Bjerre (SF) til TV 2 Østjylland«

Ambitionen hed i første omgang 2019, men det måtte man tidligt erkende, at det ikke kunne lagde sig gøre, og derfor udskød man målet til 2023, som nu endnu engang må udskydes.

Overfor B.T. forklarer formanden, at det skyldes, at flere af kommunens projekter er blevet sat tilbage på grund af corona, og derfor er det arbejde, der skulle have været lavet, blevet udskudt.

»Jeg har taget en snak med sekretariat, og vi var alle enige om, at vi først søger den her pris, når vi kan stå på mål for det. Vi skal ikke bare søge en pris for at søge.«

Mette Bjerre (SF) tror ikke længere på, at målet kan blive indfriet. Foto: Aarhus Kommune Vis mere Mette Bjerre (SF) tror ikke længere på, at målet kan blive indfriet. Foto: Aarhus Kommune

Ifølge Mette Bjerre halter tilgængeligheden flere steder i Aarhus, og det skal der være styr på, før man søger prisen. Det er dog noget, som er ved at blive bygget op, forsikrer hun.

På den anden side er Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) mere fortrøstningsfuld.

Overfor TV 2 Østjylland fortæller han, at han stadig tror på projektet.

»Det er ikke mig, der bestemmer det alene, men vi vil gøre, hvad vi kan. Et samlet byråd skal støtte op om det, hvis det skal lade sig gøre, siger Bünyamin Simsek til TV 2 Østjylland.«

Til B.T. fortæller Mette Bjerre, at hun sætter pris på rådmandens optimisme, men at hun vil blive meget overrasket, hvis byen kom i mål i 2023.

Hun oplyser ikke, hvornår man næste gang vil søge prisen om at blive Europæisk Tilgængelighdesby.