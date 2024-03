Eksperter har tidligere slået fast, at systemet er ulovligt.

FDM og Datatilsynet har længe efterspurgt et klart svar fra justitsministeren. Det samme har oppositionen.

Men selv om justitsminister Peter Hummelgaard nu har sendt et skriftligt svar til Alexander Ryle, folketingsmedlem for Liberal Alliance, blæser det endelige ja eller nej fortsat i vinden.

Det hele handler om det videoovervågningssystem, Sentry Mode, som er installeret i tusindvis af Teslaer rundt omkring i danske indkørsler og garager.

Spørgsmålet er, om det er lovligt, når bilens overvågningssystem kan filme og optage personer, som går forbi en af de mange Teslaer, som står parkeret eller kører rundt i det offentlige rum?

Teslas system er designet til at holde øje med, hvad der sker rundt om bilen, og når der sker noget, begynder systemet at optage video af et område omkring bilen.

Det er ulovligt, når det sker i offentligheden, har juraprofessor hos Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller i januar slået fast over for TV 2 Kosmopol.

Så sikker er ministeren dog ikke. Hvis man skal tage stilling til den konkrete kameratype, så vil det »forudsætte et detaljeret kendskab«, lyder det fra Hummelgaard. Og det kendskab har Justitsministeriet tilsyneladende ikke.

»Justitsministeriet kan derfor ikke udtale sig om det konkrete videosystem, som Tesla anvender,« lyder svaret.

Arkivfoto. Justitsminister Peter Hummelgaard. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Justitsminister Peter Hummelgaard. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det ærgrer Liberal Alliances Alexander Ryle, som kalder det en »krænkelse af privatlivets fred«, hvis danske borgere bliver filmet og optaget, fordi de går forbi en parkeret Tesla.

»Jeg ved, at både FDM og Datatilsynet ved tidligere lejligheder har henvendt sig for at få en afklaring. Justitsministeriet har haft et år til at skaffe sig det kendskab,« siger Alexander Ryle.

»Det er urimeligt at forvente at tusindvis af almindelige danske ejere af Teslaer er i stand til at tolke, om systemet er lovligt eller ulovligt, når ikke engang Justitsministeriet kan eller vil,« siger han.

Alexander Adam Ryle (LA). Doorstep i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet torsdag den 8. februar 2024. Ny politisk aftale om Danmarks digitaliseringsstrategi bliver præsenteret. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Adam Ryle (LA). Doorstep i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet torsdag den 8. februar 2024. Ny politisk aftale om Danmarks digitaliseringsstrategi bliver præsenteret. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Hos FDM bekræfter chefkonsulent Dennis Lange, at det er »godt et år siden«, at man første gang rettede henvendelse til myndighederne omkring problematikken.

»Der er ingen, der bliver klogere af det svar fra ministeren. Man forholder sig ikke til de nærmere omstændigheder. Det var der, hvor vi var i forvejen,« siger Dennis Lange til B.T.

Peter Hummelgaard bemærker i sit svar, at det i sidste ende vil være op til domstolene at vurdere lovligheden.

»Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at man som borger køber et produkt for adskillige hundrede tusinde kroner og så ikke ved, om det er lovligt at anvende,« siger Alexander Ryle.

»Hvis man risikerer at kunne blive straffet for det, så er det et problem,« tilføjer han.

Peter Hummelgaards svar indeholder også en passage, hvor han oplyser, at ministeriet har igangsat et arbejde »med henblik på at overveje, om tv-overvågningsloven bør tilpasses i lyset af udviklingen for så vidt angår bilkameraer«.

Dennis Lange fra FDM kalder det »positivt«, at Justitsministeriet nu går i gang med at kigge på muligheden for en fremtidig lovændring.

»Det har lange udsigter, og det er næppe noget, der kan komme på plads i morgen,« konstaterer Dennis Lange.

Han erkender dog, at der er flere hensyn at balancere.

»Som bilejer kan man have en helt legitim interesse, eksempelvis i forsikringssager, mens resten af samfundet har et behov for at kunne gå på gaden uden at blive optaget,« siger Dennis Lange.

»Så der er hensyn i begge retninger. Men det betyder jo, at der er et behov for at få set på de her forskellige teknologiske løsninger,« siger han.

FDM oplyser over for B.T., at Sentry Mode-systemet er installeret i alle biler, som Tesla har solgt i Danmark siden 2019.

Det betyder, at systemet er at finde i mindst 56.000 biler på de danske veje, oplyser FDM.