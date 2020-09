Det var en fejl at lukke landets skoler, og det bør Mette Frederiksen indrømme.

Men vil hun det?

Opfordringen kommer fra Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen i kølvandet på B.T.s artikel om, at lukningen af skoler ifølge foreløbige studier ikke har haft nogen effekt på begrænsningen af coronasmitte.

Til gengæld har det kostet samfundet et milliardbeløb.

Jan E. Jørgensen savner indrømmelser fra Mette Frederiksen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jan E. Jørgensen savner indrømmelser fra Mette Frederiksen. Foto: Asger Ladefoged

»Du har haft en masse børn, der ikke kunne komme i skole, og en masse forældre, der har haft vanskeligheder ved at passe deres arbejde – og det har ikke rigtig haft nogen nyttevirkning,« siger Jan E. Jørgensen.

Nu har I selv været med til at nedsætte en uvildig ekspertgruppe til at undersøge beslutningen om nedlukning. Er det ikke lidt tidligt at konkludere allerede nu, at det var en fejl, når de langtfra er færdige med deres arbejde?

»Det er i hvert fald de foreløbige konklusioner, man kan drage. Jeg har svært ved at se, hvad der gjorde, at man nåede frem til, at det var en god beslutning at lukke skolerne,« svarer Jan E. Jørgensen og tilføjer:

»Man har set meget tydeligt, at selv da vi sendte elever tilbage i skolerne, betød det ikke en stigning i smitten – heller ikke på efterskoler, som der var størst bekymring for.«

Jan E. Jørgensen: Lukning af skoler var en klar fejl. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jan E. Jørgensen: Lukning af skoler var en klar fejl. Foto: Asger Ladefoged

Et af de nye studier er udført i fælleskab af de svenske og finske sundhedsmyndigheder, der havde to forskellige tilgange: Sverige holdt skolerne åbne, mens Finland lukkede dem.

Konklusionen er, at børn i meget lav grad er smittespredere, og at lukning af skoler ikke havde målbar effekt på antallet af smittede børn.

At holde skoler og dagtilbud lukket kostede det danske samfund et tab i produktivitet på 210 millioner kroner om dagen, blandt andet fordi forældre nu skulle passe børn.

Jan E. Jørgensen understreger, at han ikke bebrejder Mette Frederiksen for at tage beslutningen ud fra det beskedne vidensgrundlag, man havde i marts. Men – tilføjer han:

Mette Frederiksen besluttede at lukke skolerne. Brostrøm var uenig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mette Frederiksen besluttede at lukke skolerne. Brostrøm var uenig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg ærgrer mig over, at regeringen ikke i højere grad reflekterer over det. At det skulle vi have gjort anderledes, og det ved vi nu til en anden gang, hvis tingene blusser op igen,« siger han og tilføjer:

»Når man så samtidig traf de beslutninger i strid med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så er der ekstra meget ansvar på regeringens skuldre.«

Som tidligere afdækket i B.T. frarådede coronageneral Søren Brostrøm direkte en lukning af skoler og dagtilbud i timerne op til det historiske pressemøde 11. marts, hvor Mette Frederiksen gennemførte sin nedlukning.

»Dette er bl.a. baseret på, at børn ikke er en væsentlig risikogruppe ift. covid-19-sygdom og derfor heller ikke kan forventes at bidrage til smittespredning i betydeligt omfang,« argumenterede Brostrøm i mailen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Studierne viser, at Søren Brostrøm fik ret.

Jan E. Jørgensen, du er EU-ordfører – hvorfor blander du dig i det her?

»Hvis jeg kun skulle blande mig i forhold om EU, ville det blive lidt kedeligt.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen.