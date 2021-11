Hvem bliver de store vindere og tabere, når danskerne har været i stemmeboksen 16. november?



Nu kan du give dit bud på kommunalvalgets udfald og dyste mod dine venner om, hvem der har den skarpeste politiske hjerne.

Prøv B.T.s Tip en 13'er om kommunalvalget her:

Vi trækker lod blandt alle deltagere om to B.T. års-abonnementer til en værdi af 1089 kr. pr. styk.

For at deltage i lodtrækningen skal du svare på sprøgsmålene herunder og give B.T. lov til at sende dig en mail, når der er nye spændende aktiviteter, tilbud og konkurrencer. Du kan læse konkurrencebetingelserne her.