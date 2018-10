Hvis man var muslimsk imam, ville man måske sige, at hun taler med to tunger.

For i dagbladet Børsen torsdag kan man læse en artikel, der hedder: 'Vermund åben for at pege på Frederiksen'.

4. oktober sagde hun imidlertid helt klart til til B.T., at hun ikke vil pege på Mette Frederiksen.

Er du forvirret?

Børsen skriver, at Vermund umiddelbart peger på Lars Løkke Rasmussen (V), og hvis han ikke vil opfylde hendes tre krav, vil hun pege på sig selv.

Men hun er også åben for et tredje og knap så beskrevet scenarie, der går ud på at pege på Socialdemokratiets Mette Frederiksen (S).

Pernille Vermund tager selv emnet op fra talerstolen på Nye Borgerliges årsmøde i DGI-huset i Vejle:

»I har måske læst, at vi kan pege på Mette Frederiksen. Men det er utopisk. Vi er borgerlige helt ind i hjertet.«

Nye Borgerlige holder i denne weekend landsmøde i Vejle. Foto: Claus Fisker Vis mere Nye Borgerlige holder i denne weekend landsmøde i Vejle. Foto: Claus Fisker

Efterfølgende siger hun til B.T.:

»Vi kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen. Det er utopisk, at det kan ske. Jeg har ikke hørt Mette Frederiksen sige, at hun vil gå længere end Lars Løkke.«

Måske vil hun gå langt for at blive statsminister?

»Hvis hun vil det, har vi jo set at det vil Lars Løkke åbenlyst også. Det er jo også ham, der sidder med udspillet. Og hvis hun vil indfri vores krav, er jeg sikker på, at Løkke også vil.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Men hvis de begge afviser, at indfri kravene, bliver Løkke så ikke alligevel statsminister, hvis der er blåt flertal - og er dine trusler så ikke tomme?

»Hvis venstrefløjen vil stille mistillidsvotum til Løkke, stemmer vi ikke for for. Men så har Løkke heller ikke flertal. Og så er det jo op til ham at udskrive valg.«

Nye Borgerlige bruger en del energi på at kritisere Dansk Folkeparti for at have gjort for lidt for at dæmme op for indvandringen, især under migrantkrisen i 2015. Men samtidig er DF nok det parti, der er tættest på at indfri de tre krav, og DF drømmer som bekendt om at komme i regering med Venstre, hvis der er blåt flertal efter næste valg. Hvad mener Pernille Vermund om den situation?

»Jeg håber, at DF vil bakke op om vores krav. At de vil indse, at det, de har gjort, ikke har været nok. Det er også mit indtryk, at LA og K vil i samme retning som os. Det der kun Venstre, der trækker den anden vej,« siger Pernille Vermund.