I sidste uge skrev SFs miljøordfører Carl Valentin på Twitter, at ens løn før skat ikke er »ens egne penge«. Det vakte en del ballade hos især de borgerlige partier, som mener at ens løn før skat netop ER ens egne penge, som staten så konfiskerer.

Endelig er det lykkedes B.T. at fange Carl Valentin i Folketinget.

Carl Valentin, er ens løn før skat ens egne penge, eller er det ikke ens egne penge?

»Det citat du refererer til, det er langt nede i en Twitter-debat, hvor det nærmest lyder på de borgerlige, som om topskattelettelser er tyveri ved højlys dag. Og så prøver jeg ligesom at få sagt, at det er det ikke,« siger Valentin og fortsætter:

»Jeg mener skat er fuldstændig legitimt, og at det er forkert, man deler store topskattelettelser ud. Det er sådan set bare …«

… Men jeg tror langt de fleste mener, at man skal betale noget i skat og det er helt legitimt, men du skriver mindst to steder på Twitter, at ens løn før skat, det er ikke ens egne penge. Er det ens egne, eller er det ikke? Hvis vi bare slår det fast med ja eller nej, så kan vi tale om alt muligt andet bagefter?

Carl Valentin (SF) under møde i Folketingssalen på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Carl Valentin (SF) under møde i Folketingssalen på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man kan jo anskue det på mange måder. Du kan have et juridisk syn på det. Du kan have et ideologisk. For mig at se, så er det ikke at bryde med naturens orden, hvis man laver en skat på arbejde, så man sikrer, at vi omfordeler mere,« siger Carl Valentin.

»Tværtimod, så er det at gøre op med nogle af de skævheder, som der er i kapitalismen. Det synes jeg ikke er illegitimt.«

»Man kan så diskutere om skatteopkrævede penge, er det så egentlig folks penge, som man har opkrævet illegitimt eller sådan noget. Den løn du får, for eksempel, med mediestøtte. Er det egentlig din løn eller er det nogle andres? Jeg mener sådan set, at det er dine penge. Også selvom det er opkrævet gennem mediestøtte, fordi …«

Altså er det mine penge FØR skat?

»De penge, som du får udbetalt i løn, det er selvfølgelig dine penge,« siger Carl Valentin og fortsætter:

»Man kan også have et juridisk perspektiv på det her. Hvis man mener, at de penge som staten bruger i virkeligheden er andres, jamen så er det jo juridisk illegitimt …«

Nu taler jeg om de penge, som du får udbetalt før skat. Du er jo politiker, så det er vel rimeligt, at jeg afkræver dig svar. Er det dine egne penge, eller er det ikke. Ja eller nej?

At 9/10 af dem ik betaler topskat, viser jo, at de ik er billedet på den typiske topskatteyder.



Derudover er løn før skat ikke dine "egne penge". For der findes ingen objektivt retfærdig fordeling, og man bryder ikke ind i naturens orden ved at regulere markedet eller omfordele. — Carl Valentin (@Carl__Valentin) January 3, 2023

»Det synes jeg er helt rimeligt, at du kræver svar på, men det synes jeg sådan set også, jeg har givet, for du kan jo angribe det på forskellige måder. Og det her er ikke, fordi jeg ikke mener, at den løn man tjener er ens egen. Det er det jo selvfølgelig. Folk skal have deres løn, det er helt klart,« siger Valentin og fortsætter:

»Men så synes jeg også, at det lyder forkert, når man siger »det er andres penge, du lever af« til folk på overførselsindkomst og sådan noget. Så kommer det til at lyde, som om det er illegitimt, at man omfordeler, og staten opkræver penge.«

Grundlæggende så hører jeg dig sige, at den løn som man har tjent før skat, det er ens egne penge, som staten så tager noget af?

»Jeg synes, du simplificerer det nu, og så kan du prøve at lave en eller anden kovendingshistorie, og hvad ved jeg. Jeg mener det, jeg hele tiden har ment …«

Men jeg forstår ikke rigtigt, hvad du mener faktisk. Måske er det bare mig, der er langsom?

»Det er helt okay. Jeg synes, du skal prøve at bringe den lange forklaring, som jeg kom med omkring værdiskabelse, hvis du har lyst til det. Som jeg ser på det, så er det helt centralt for mig, at vi har en diskussion om, hvordan værdier i samfundet bliver skabt og alt det her, men lige nu er det kørt totalt ud på et sidespor, fordi nogen gerne vil afspore debatten. Man vil gerne have det til at handle om alt muligt andet end topskattelettelser og få mig til at fremstå som et eller andet socialistisk monster.«

Men du svarer jo ikke ja eller nej på spørgsmålet. Hvorfor gør du ikke det?

Jeg har hævet min skattelettelse.



Ligesom de andre MF'ere slipper jeg nemlig snart for at betale topskat.



Mere end 8.000 får jeg kastet i nakken. Hvert år.



HVORFOR skal vi, der tjener godt i forvejen, have store skattelettelser, mens folk får skrottet en fridag? #dkpol pic.twitter.com/3yLGpC9jJA — Carl Valentin (@Carl__Valentin) January 2, 2023

»Grunden til at jeg ikke svarer så hardcore på det, det er, fordi så kommer I til at fordreje det, og vi får ikke en ordentlig politisk debat om det her. Den debat, som jeg har haft ønske om at rejse, er debatten om topskattelettelser, som jeg synes er uretfærdig at give i den her tid. Det er derfor, jeg har hævet de mange penge og gerne ville vise det.«

Hvis jeg nu lover at citere det nuancerede svar, som du har på det her, hvis du svarer ja eller nej, kan du så ikke gøre det?

»Jeg synes faktisk, jeg har svaret dig på det spørgsmål, så jeg tror vi slutter den her,« siger Carl Valentin.

B.T. har også forsøgt at få fat i SFs politiske ordfører, Signe Munk, for at høre hvad SF som parti mener på området.

Signe Munk, mener SF at ens løn før skat er ens egne penge, eller er det nogen andres?

Signe Munk, politisk ordfører i SF, vil ikke kommentere, om løn før skat er lønmodtagerens »egne penge«. Foto: Emil Helms Vis mere Signe Munk, politisk ordfører i SF, vil ikke kommentere, om løn før skat er lønmodtagerens »egne penge«. Foto: Emil Helms

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til, men helt generelt om det med topskattelettelser, så synes vi, det er forkert at bruge pengene på det …«

Men topskattelettelser er en anden diskussion. Man kan jo bruge pengene på alt muligt. Men de penge, man får i løn før skat, er det ens egne penge eller nogen andres penge?

»Jamen, det har jeg ikke nogen kommentar til. God eftermiddag,« sagde Signe Munk og fortsatte ned ad trappen.