FN er en idiotorganisation og i vid udstrækning bundrådden, mener Liberal Alliances to EP-håb.

Oven på anklager om medvirken i Hamas-angreb hos nu tidligere ansatte i FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) har Liberal Alliance talt dunder mod FN.

Ifølge partiets udenrigsordfører og spidskandidat til europaparlamentsvalget, Henrik Dahl, er FN en "idiotorganisation".

Det skrev han tidligere i februar på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, og nummer to på Liberal Alliances liste over kandidater til europaparlamentsvalget Mads Strange har på samme sociale medie skrevet, at FN i vid udstrækning er en symbolpolitisk og bundrådden organisation.

Spurgt ind til de brugte ord peger Mads Strange på, at han skriver "i vid udstrækning". Heri ligger nemlig en anerkendelse af, at FN også gør gode ting, siger han.

- Vi er af den opfattelse, at FN bidrager med en masse vigtige ting. Men vi synes også, man kan tale om, at der er nogle problemer. Denne debat om UNRWA har sat fokus på, at der er nogle dele af FN, der ikke fungerer særlig godt i dag, siger Mads Strange.

Om FN som en bundrådden organisation siger Mads Strange, at man jo godt kan have fokus på semantikken:

- Men jeg vil egentlig hellere forholde mig til det substantielle - nemlig at vi medvirker til at betale løn til folk, der har medvirket til terrorangreb på den jødiske befolkning.

Anklagerne mod UNRWA undersøges dog stadig.

Strange kritiserer desuden, at Saudi-Arabien og Kina er medlem af FN's Menneskerettighedsråd. To lande, der er kendt for flere brud på menneskerettighederne.

Spørgsmål: I jeres udmeldinger omtaler I ikke dele af FN. I skriver FN som et hele. Hvorfor betegner I hele FN som en bundrådden organisation, hvis I også synes, der er gode elementer?

- Jeg har skrevet, at det i vid udstrækning er en bundrådden og symbolpolitisk organisation, fordi der er flere dele af FN, der ikke hænger sammen. Jeg slår ikke på tromme for, at vi skal ændre det system fundamentalt. Men mange dele af systemet fungerer ikke særlig godt.

Et andet sted, der ifølge Mads Strange er problemer, er i FN's Sikkerhedsråd, hvor både Rusland og Kina er faste medlemmer.

En af dem, der har kritiseret LA's linje, er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M). Det har han særlig gjort i spørgsmålet om UNRWA, som Danmark modsat flere andre lande ikke har stoppet støtten til.

Man skal dog ikke forstå Liberal Alliances kurs sådan, at partiet vil arbejde for at melde Danmark helt ud af FN, fastslår Mads Strange.

- Nej, det skal man ikke. FN laver et vigtigt stykke arbejde, og det støtter vi i Liberal Alliance. Men der er visse dele af organisationen, hvor der er plads til forbedring, siger han.

