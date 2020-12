Et bredt politisk flertal er enige om grøn skattereform med ambition om en ensartet CO2-afgift i 2030.

Der kommer ikke en ensartet CO2-afgift lige med det samme i den grønne skattereform, som regeringen præsenterer tirsdag.

Den kommer først senere, fremgår det af den brede politiske aftale, som er indgået mellem regeringen, De Radikale, SF, Venstre og De Konservative.

»Det er aftalepartiernes ambition, at Danmark i 2030 skal have en ensartet CO2-afgift, fremgår det af aftalen, som præsenteres i Finansministeriet med finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) i spidsen.«

En ekspertgruppe skal i de kommende år finde svaret på, hvordan man bedst muligt indfører en ensartet CO2-afgift.

Det har ifølge regeringens udspil til den grønne skattereform hidtil vist sig at være en svær opgave.

Netop manglen på en hurtig ensartet CO2-beskatning er hovedårsagen til, at regeringens støtteparti Enhedslisten tidligere tirsdag meldte ud, at partiet ikke går med i aftalen.

Det skete med hårde ord fra klimaordfører Mai Villadsen (EL), der mener, at »regeringen og partierne bag aftalen har syltet beslutningen om den nødvendige CO2-afgift«.

Finansminister Nicolai Wammen er dog begejstret for aftalen og mener, at den er »en kickstart, som vil skabe tusindvis af arbejdspladser og forandre dansk erhvervsliv for altid i en grøn retning«.

/ritzau/