Alle Folketingets partiet har tirsdag formiddag stemt for to hastelove, der skal hjælpe erhvervet under krise.

To hastelove er tirsdag endeligt vedtaget i Folketinget. De to love skal hjælpe dansk erhvervsliv i den krise, det er kastet ud i på grund af coronavirus.

Det første lovforslag udskyder betaling af skat og moms for virksomheder for samlet 165 milliarder kroner. Lovforslaget blev udvidet under behandlingen.

- Det er et lovforslag, der er blevet endnu bedre. Ikke mindst fordi B-skat også er med. Og at momsen udskydes for de helt små virksomheder. Nu giver lovforslaget 165 milliarder kroner i likviditet til virksomhederne.

- Jeg synes, det er super godt, at vi kan stå sammen som Folketing, sagde Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, i Folketingssalen om forslaget.

Den anden ændrer på loven om lønrefusion og sygedagpenge, så virksomheder ikke længere skal betale de første 30 dages sygdom, hvis medarbejdere bliver sendt hjem grundet coronavirus.

Generelt har der været stor enighed omkring forslagene, om end mange partier både under 1.-behandlingen og det efterfølgende udvalgsarbejde har sagt, at der er brug for meget mere hjælp til erhvervslivet.

- Jeg vil gerne sige tak til regeringen for disse initiativer. Det er vigtigt, for vi kigger ned mod afgrunden. Der er allerede opsagt 15.000 i hotel- og restaurationsbranchen, og det vil blive endnu værre, sagde De Konservatives skatteordfører Rasmus Jarlov under tirsdagens lovbehandling.

- Og det er en gratis omgang for staten at udskyde moms og skat. Der er brug for reel støtte.

/ritzau/