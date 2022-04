Flere end 1000 danskere kontakter dagligt egen læge, fordi de føler sig ensomme, viser undersøgelser.

Alene i Aarhus Kommune føler 10,8 procent af borgerne sig ofte uønsket alene.

Onsdag aften vedtog et enigt byråd i Aarhus Kommune derfor en strategi mod ensomhed.

Med byrådets vedtagelse af strategien lægger Aarhus sig i front i forhold til den nationale strategi mod ensomhed, som regeringen forventes at præsentere i løbet af sommeren 2022, lyder det fra kommunen.

»Vi står med en gigantisk udfordring i kommunerne, når det drejer sig om trivsel og ensomhed.«

»Vi har alt for mange, der mistrives. Det skal vi have gjort op med, og det er fuldstændigt afgørende, at vi styrker forebyggelsen,« siger sundhedsrådmand i Aarhus Kommune, Christian Budde (V).

Den nye strategi indebærer blandt andet, at der skal udvikles nye byrum og samlingssteder, der kan fremme møder mellem mennesker, ligesom man vil sikre støtte til borgerne ved livsovergange – eksempelvis når en ægtefælle dør.

»Ensomhed er en voksende samfundsudfordring, og med den fælles strategi sender vi et vigtigt signal om, at ensomhed ikke er den enkeltes problem. Ensomhed er noget, som vi skal løse sammen,« siger Christian Budde.

Hos Frivilligcenter Aarhus, der har bidraget til arbejdet med strategien, mener de netop, at samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet er afgørende.

»Aarhus er privilegeret med et mangfoldigt og levende foreningsliv, som kan have en enorm betydning i forhold til at forebygge og afhjælpe ensomhed,« siger leder af Frivilligcenter Aarhus, Hanne Sanderhoff Degn.

I Danmark føler 20.000 børn i alderen 11-15 år sig ofte eller meget ofte alene, mens 55.000 ældre over 65 år oplever svær ensomhed.