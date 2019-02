Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge aftale om integrationsgrunduddannelsen til 2022.

Den såkaldte IGU - som er en forkortelse for integrationsgrunduddannelsen - fortsætter.

Ordningen, der giver flygtninge og familiesammenførte en nemmere vej ind på arbejdsmarkedet, skulle være stoppet med udgangen af juni i år.

Men regeringen og arbejdsmarkedets parter, der stod fadder til modellen, er blevet enige om at forlænge den yderligere tre år, så den nu gælder indtil 30. juni 2022.

- Ordningen er et rigtig godt redskab til at gøre flere flygtninge selvforsørgende, så de på lige fod med alle andre kan bidrage til samfundet, så længe de er her, siger integrationsminister Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Et IGU-forløb er en kombination af skoleundervisning og et praktikophold i en virksomhed.

Tanken er, at kombinationen af sprogundervisning og det at færdes på en dansk arbejdsplads medvirker til at integrere fremmede bedre og samtidig kan hjælpe dem til at få et varigt job.

Indtil videre er der registreret 1890 IGU-aftaler i de knap tre år, som ordningen har eksisteret.

/ritzau/