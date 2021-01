De Konservative stemmer for rigsretssag mod Inger Støjberg (V). Ingen ønskede andet, siger gruppeformand.

Det var en enig folketingsgruppe hos De Konservative, der besluttede at stemme for en rigsret mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det fortæller gruppeformand Mai Mercado torsdag. Folketingsmedlemmerne Naser Khader og Marcus Knuth har ellers været store fortalere for Inger Støjberg.

- Vi er mange, der er imod barnebrude. Men det er vigtigt at skille tingene ad. Er der sket noget ulovligt, skal det følges til dørs.

- Så det er en folketingsgruppe i enighed, der har truffet den beslutning. Lov er lov, og lov skal holdes, siger Mai Mercado.

Venstre besluttede torsdag at stemme for en rigsretssag, men gav gruppens medlemmer mulighed for at stemme efter deres egen overbevisning. De Konservative har ikke valgt samme vej.

- Det har ikke været nødvendigt. Det er en enig folketingsgruppe, der bakker op.

- Og da alle havde tilkendegivet deres holdning, og at man ville stemme for, så gav det jo ingen mening at fritstille gruppen, siger Mai Mercado.

Og der var da heller ikke meget valg for De Konservative, fortæller gruppeformanden. Ikke efter, at Instrukskommissionen er kommet med sine konklusioner, og to uvildige advokater har gennemgået kommissionens beretning.

- Når de kommer med den konklusion, at der er en klar formodning om, at der kan fældes dom, så er det til syvende og sidst ikke til at komme uden om.

- Og når man er et lov- og ordenparti, som vi er, er der kun én mulighed. Og det er at stemme for en rigsret, siger Mai Mercado.

Sagen handler om, at der i 2016 blev givet en instruks om, at alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, skulle adskilles. Det skete, mens Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Instrukskommissionen fandt, at instruksen var klart ulovlig. Og at Inger Støjberg var advaret om, at en sådan praksis ville være ulovlig.

/ritzau/