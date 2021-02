Pernille Skipper træder tilbage som politisk ordfører og overlader tøjlerne til det unge håb Villadsen.

Mai Villadsen bliver ny politisk ordfører og de facto leder i Enhedslisten, efter at Folketingsgruppen har stemt om det onsdag.

Hun overtager efter Pernille Skipper, der forlader posten på grund af partiets rotationsprincip, der er indført for, at politikerne ikke vokser fast på Christiansborg.

Villadsen vil føre samme kurs som den afgående politiske ordfører.

- Kort sagt; med mig som politisk ordfører kommer Enhedslisten til at stå for bedre velfærd, mere klimahandling og mindre ulighed.

- Jeg vil arbejde for, at vi fortsætter med at have masser af indflydelse i dansk politik, og at vi forhåbentlig får fremgang i Enhedslisten, siger Mai Villadsen.

Hun varsler desuden et opgør med de offentlige ydelser, som partiet mener er for lave.

/ritzau/