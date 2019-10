Medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse mener, den har usund dynamik og modarbejder partiets indflydelse.

Der er en usund dynamik i Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse.

Det var budskabet fra flere talere, da Enhedslisten lørdag inviterede til årsmøde i Hafnia-Hallen i København.

Blandt de utilfredse er Mikkel Warming, medlem af hovedbestyrelsen og tidligere socialborgmester i Københavns Kommune.

Han har valgt ikke at genopstille til hovedbestyrelsen.

- Det var og er for mig politisk uforståeligt, at der var ni medlemmer af den afgående hovedbestyrelse, der ikke ville sige ja til at give vores folketingsmedlemmer mandat til at lade Mette Frederiksen danne regering.

- Som ville tage risikoen for at slukke det håb, som valget vakte om, at forandring er mulig.

- Man bliver også i en ny hovedbestyrelse nødt til at forholde sig til en usund gruppedynamik i stedet for at lade som om, at den ikke eksisterer, siger Mikkel Warming fra talerstolen.

Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 personer, og den har stor indflydelse.

Hovedbestyrelsen skulle blandt andet godkende det forståelsespapir, som Enhedslistens folketingsgruppe lavede med Socialdemokratiet, De Radikale og SF i juni efter folketingsvalget.

Fem medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse stemte imod forståelsespapiret, mens fire undlod at stemme.

Allan Ahmad, der også er medlem af hovedbestyrelsen, har samme oplevelse som Mikkel Warming.

- I hovedbestyrelsen har det i hvert fald de seneste to et halvt år, hvor jeg har siddet, handlet om to blokke og så nogle imellem, der står fast på deres. Der er ikke nogen diskussioner frem og tilbage, der er ingen dynamik, siger han.

- Jeg ønsker et Enhedslisten, der sætter handling bag ordene, der presser regeringen til at gennemføre den politik og de drømme, som vi har sat ord på i forståelsespapiret.

- Derfor har vi brug for en hovedbestyrelse, der afspejler Enhedslistens drømme, ikke fraktioner, siger Allan Ahmad fra talerstolen.

Efterfølgende uddyber han sine synspunkter således:

- Min pointe er, at resultatet (i forståelsespapiret, red.) fra mit og mange medlemmers perspektiv var rigtig godt. Så er det underligt, at en del ikke ville gå med til det resultat. Hvad er så godt nok, spørger Allan Ahmad.

Han understreger, at han er tilfreds med, at hovedbestyrelsen skal godkende store beslutninger, som for eksempel at godkende forståelsespapiret.

Ifølge Allan Ahmad repræsenterer den dog i øjeblikket i for høj grad medlemmer fra storbyerne, mens stemmer uden for storbyerne ikke er tilstrækkeligt repræsenteret.

Netop hovedbestyrelsen var centrum for et forslag til en vedtægtsændring i Enhedslistens vedtægter på årsmødet.

Forslaget går ud på, at medlemmerne af hovedbestyrelsen fremover skal findes ved en digital afstemning blandt Enhedslistens over 9000 medlemmer, i stedet for blandt de delegerede ved årsmødet som nu. Der skal desuden være en geografisk kvotering som efterlyst af Allan Ahmad.

Han har været med til at stille forslaget, i øvrigt sammen med folketingsmedlemmer som Mai Villadsen, Rosa Lund og Eva Flyvholm samt det tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted, som er medlem af hovedbestyrelsen.

Et flertal på årsmødet valgte imidlertid at udskyde behandlingen af forslaget til Enhedslistens næste årsmøde, der afholdes næste forår.

/ritzau/