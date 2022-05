Der var klapsalver i lange baner, da Enhedslistens frontkvinde Mai Villadsen sendte et spydigt angreb af sted mod statsministeren.

»Kære Mette Frederiksen. Hvis du virkelig er lige så grøn, som du er rød, så synes jeg i stedet, du skal lænke dig fast til et træ, en vindmølle eller klimamålsætningen,« lød det i Mai Villadsens årsmødetale fredag eftermiddag.

Med højest et år til folketingsvalget sender Enhedslisten nu et klart signal til statsministeren: Du »skylder big time«, og der skal leveres på klima og børnefattigdom nu!

»Det er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen har leget med ilden. Især når vi taler om klima, børnefattigdom og humanismen i udlændingepolitikken. Forståelsespapiret skal overholdes, og uret tikker for regeringen. Der skal til at ske noget nu,« siger Mai Villadsen.

Men hvad så hvis der ikke sker noget på for eksempel børnefattigdom og klima?

»Det er jeg overbevist om, at der gør. Regeringen har lovet at bekæmpe børnefattigdom, efter den tidligere regering lavede et tyveri fra de allermest udsatte børn. Nu står vi foran en ydelsesreform, hvor de fine ord skal blive til handling. Det er et klokkeklart krav fra Enhedslisten.«

Men sker der noget, hvis regeringen ikke gør en disse?

»Regeringen sidder jo kun, så længe der er flertal bag den.«

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen taler med pressen efter sin tale til Socialdemokratiet i Ballerups partiforenings markering af Arbejdernes Internationale Kampdag i Ballerup, søndag den 1. maj 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen taler med pressen efter sin tale til Socialdemokratiet i Ballerups partiforenings markering af Arbejdernes Internationale Kampdag i Ballerup, søndag den 1. maj 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Hvis du nu får lov at lege skolelærer og give Mette Frederiksen karakterer på 7-trinsskalaen for de første tre år som statsminister - hvad får hun så?

»Nu er vi jo ikke tilhængere af karakterer.«

.… Det har jeg hørt, at Mette Frederiksen er.

»Jamen det kommer an på politikområde. På velfærd og coronakrisen – i hvert fald langt hen ad vejen – skal hun have en god karakter. Hun har styret Danmark godt igennem en epidemi og har ikke skåret i velfærden, som tidligere regeringer har gjort. Men hvis vi taler om ulighed, klima og fattigdom, så har hun ikke bestået.«

Der er klimaforhandlinger forude. Umiddelbart er S-regeringen tættere på de borgerlige i den debat. Kan I acceptere, at regeringen laver en klimaaftale uden om Enhedslisten?

»Det er ikke altid navnene på aftalen, der er afgørende. Vi vil meget gerne med, men for mig er det vigtigste, at aftalen sender os meget tættere på klimamålsætningen i stedet for at sende rabatter til de største klimaudledere,« siger Mai Villadsen

For eksempel Aalborg Portland?

»Ja, det er fuldstændig håbløst.«

Et andet område, du nævnte i den tale, er ulighed. Den er indiskutabelt steget i denne regeringsperiode. I har endda stemt for nogle af de finanslove, som har øget uligheden. Tror du overhovedet, I kan få rettet op på det inden et valg?

»Det er et område, hvor regeringen virkelig skylder. Det ved Peter Hummelgaard og Mette Frederiksen også godt. Så når vi skal forhandle offentlige ydelser, skal uligheden flyttes i den rigtige retning igen,« siger Mai Villadsen.

Ulighed er en af Enhedslistens største mærkesager. Det står i forståelsespapiret, at uligheden ikke må stige. Hvorfor sidder Mette Frederiksen så stadig som statsminister?

»Ulighed er mere nuanceret end bare et tal. Når vi hæver cigaretpriserne, forbedrer vi uligheden i sundhedsvæsenet, men skaber en smule mere økonomisk ulighed. Når vi laver tidligere tilbagetrækning ('Arne-pensionen', red.), så kan vi ikke måle det på uligheden. Men det forbedrer vilkårene for dem, der har det hårdest,« siger Mai Villadsen.

»Men igen – Mette Frederiksen skylder big time på det her område. Det har været alt for fodslæbende.«

Okay, hvis vi så vender os mod Enhedslisten. I går til et valg, hvor alle partier kaster sig over klimadagsordenen. Andre små venstrefløjspartier går også til valg på mindre ulighed og mere social retfærdighed. Hvad er succeskriteriet for dig?

»Jeg ønsker da altid, at vi får frem ved et valg. Men det handler lige så meget valgets samlede udfald. Det er det, der afgør, hvor meget iindflydelse vi reelt kan få.«

I fik 6,9 procent sidst. Du kan vel ikke leve med mindre næste gang?

»Vi skal da helst gå frem. Men du får mig ikke til at sætte noget tal på,« slutter Mai Villadsen.