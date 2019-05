Enhedslistens Rune Lund siger, at partiet gerne ville bruge langt flere penge på velfærd, end det foreslår.

Enhedslisten har tirsdag foreslået - og krævet - at der bliver brugt betydeligt flere penge på velfærd.

Partiets finansordfører, Rune Lund, fortæller, at partiet end ikke ser sit eget forslag som tilstrækkeligt, da det grundlæggende blot vil sikre det nuværende niveau, når det kommer til velfærden.

- Vi må bare erkende, at det i Christiansborg-sammenhæng er frygteligt vidtgående bare at fastholde niveauet.

- Også selv om det er det absolutte minimum forældre, lærere, sygeplejersker og sosu'er kan forvente, siger Rune Lund.

I forbindelse med de offentlige finansier taler man om to begreber for, hvordan den naturlige udvikling i befolkningen. Eksempelvis befolkningstilvækst og alder - påvirker udgifterne.

De demografiske træk dækker over den rene udvikling og er udregnet til omkring 0,65 procent. Altså det, det koster ekstra at fastholde det nuværende niveau med flere og ældre borgere.

Det udvidede demografiske træk dækker over det demografiske træk og så den naturlige stigning i den forventede kvalitet. Eksempelvis kan flere former for kræft behandles, klasselokaler er ikke som i 1990'erne og så videre. Det er på 1,1 procent.

- Det er den vækst, vi foreslår. For alt mindre end det betyder, at velfærden sakker bagud i forhold til velstanden i resten af samfundet. Så vi foreslår egentlig bare det neutrale udgangspunkt.

- Man kan vel godt kalde det uambitiøst. Men den politiske virkelighed herinde er, at vi har haft svært ved at få Socialdemokratiet med på bare at følge det demografiske træk, siger Rune Lund.

Socialdemokratiet har med sit velfærdsudspil foreslået, at der indføres en lov, så de offentlige finanser skal følge det demografiske træk. Og det har givet Rune Lund og Enhedslisten blod på tanden i forhold til at kræve, at udgifterne skal følge det udvidede demografiske træk.

- Det burde jo ud fra al almindelig logik være det neutrale udgangspunkt, der ender med, at den offentlige sektor bliver et discounttilbud, siger Rune Lund og fortæller, at partiet gerne ville øge det offentlige forbrug på velfærd endnu mere, end de har foreslået:

- For den offentlige sektor er sakket bagud efter årtier, hvor der er brugt for lidt. Så vi vil gerne have end fuld genopretning, så hullet, der er skabt af skiftende regeringer, kan blive fyldt op.

/ritzau/