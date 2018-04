Egentlig var det besluttet, hvad der skulle ske med partiskatten af den tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabells (EL) eftervederlag.

Det skulle gå til velgørenhed, da Morten Kabell allerede 1. januar havde landet et nyt og vellønnet job som vicedirektør i konsulentfirmaet Copenhagenize Design Co., der rådgiver om byplanlægning med fokus på cykler.

Men man har jo som bekendt et standpunkt til man tager et nyt, og på en generalforsamling i marts besluttede Enhedslisten i København, at man alligevel gerne ville beholde de 131.000 kroner i partiskat.

'Penge lugter ikke', som det hed i forslaget om at bruge pengene 'i det regulære budget og det revolutionære arbejde'.

Det skriver Jyllands-Posten onsdag.

Eva Milsted Enoksen var medlem af bestyrelsen, der foretrak at donere pengene til velgørenhed, men har i dag ingen moralske kvababbelser over, at pengene alligevel havnede i partiets kasse.

»Jeg synes personligt, at det havde været mere klart, hvis pengene ikke var gået ind i partikassen, men jeg synes ikke, at det er moralsk forkert eller noget i den retning. For mig var det vigtigste, at vi ikke fremadrettet kunne have situationer, hvor folk fik dobbeltløn. Det sørgede generalforsamlingen for ved at ændre vedtægterne,« siger hun til avisen.

Folketingsmedlem Pelle Dragsted (EL), der tidligere har markeret som en indædt modstander af dobbeltløn til afgåede borgmestre, skriver i en sms til Jyllands-Posten, at han 'respekterer' beslutningen, som han og folketingsgruppen 'ikke har nogen indflydelse på'.

For oppositionen på Københavns Rådhus er det ikke så overraskende, at Enhedslistens generalforsamling har truffet en anden beslutning end ledelsen lagde op til.

»Det kommer ikke bag på mig, fordi Enhedslistens såkaldte bagland er aldeles enerådigt og hele tiden træffer alle mulige beslutninger, der gør det svært for partiets politikere at træffe beslutninger. Enhedslisten er et uregerligt foretagende, og efter otte år på rådhuset skal der efterhånden meget til, før jeg bliver overrasket over partiet,« lyder det fra Venstres gruppeformand Flemming Steen Munch.

Den konservative gruppeformand Jakob Næsager er heller ikke imponeret.

»Det taler næsten for sig selv, at man først siger et og derefter gør noget andet. Enhedslistens vælgere må afgøre ved næste valg, om de synes, det er rimeligt.«

Morten Kabells efterfølger på posten som teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), har allerede frasagt det eftervederlag, som hun ifølge reglerne har ret til, når hun stopper i jobbet. Det sker - ifølge partiets rotationsregler - senest i 2025, idet hun så har siddet i to valgperioder.