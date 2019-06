Står det til Enhedslisten skal sygeplejersker og pædagoger om nødvendigt tvinges på fuldtid.

Der står i øjeblikket hundredvis af ledige stillinger klar, hvis man er sygeplejerske eller pædagog.

Og der vil komme endnu flere stillinger, hvis partierne i rød blok bliver enige om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, forbedringer af sygeplejen og hjemmehjælpen.

Enhedslistens Pernille Skipper siger forud for forhandlinger med Mette Frederiksen lørdag, at hun er parat til at tvinge folk på deltid til at tage fuldtid for at løse problemet med manglen på hænder.

- Når vi skal finde flere hænder til arbejdsmarkedet skal vi sætte folk på deltid ufrivilligt op i fuld tid. Enten direkte eller indirekte ufrivilligt. Give unge uden uddannelse en uddannelse. Mekanismer af den dur, siger Pernille Skipper.

