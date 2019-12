Kommuner bør stå for fyrværkeri af sikkerheds- og klimahensyn ifølge Alternativet. EL vil stramme reglerne.

Onsdag og torsdag aften er der affyret fyrværkeri mod busser, taxaer og personer på dele af Nørrebro i København. Også i Aarhus har der været ballade.

Episoden bekræfter, at der skal være strammere regler, når det kommer til fyrværkeri, mener Enhedslisten.

Nærmere bestemt bør det kun være tilladt at fyre fyrværkeri af på nytårsaften ifølge retsordfører Rosa Lund (EL).

- Der skal være færre dage om året, hvor man må fyre af. Og der skal være bedre kontrol med salg af fyrværkeri. Der bliver solgt rigtig meget ulovligt fyrværkeri i Danmark.

- For det tredje synes jeg, vi skal kigge på, om der skal være særlige steder i byer, hvor man må fyre fyrværkeri af, så der er styr på det, siger Rosa Lund.

I dag er det tilladt at fyre fyrværkeri af fra 27. december til og med 1. januar. Dermed er hændelserne i forvejen ulovlige.

Det er tilladt at købe fyrværkeri mellem 15. december og 31. december. Den periode bør også forkortes, mener Rosa Lund, der imidlertid afviser et forbud mod fyrværkeri.

Bør vi i Danmark forbyde almindelige mennesker at affyre fyrværkeri?

Et forbud vil ikke virke, vurderer hun. Men det tror Alternativet, som ønsker et totalforbud mod salg af fyrværkeri til private.

- Det vil vi af både sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til klimaet, siger retsordfører Sikandar Siddique.

I første omgang bør forbuddet kun være for en periode for at finde den rette model. Ved et forbud kan eksempelvis kommuner stå for fyrværkeriet nytårsaften, mener Alternativet.

Regeringspartiet Socialdemokratiet vil efter nytår vurdere, om der er behov for nye regler. Men umiddelbart er partiet afvisende over for et forbud.

- Kommuner kan indføre zoneforbud, hvor man ikke må fyre af. I første omgang må vi se på, om kommunerne bruger den mulighed godt nok.

- Jeg tror ikke, at vi er klar til at forbyde det helt. Det er en del af den tradition, der er forbundet med nytåret. Og det er måske lige drastisk nok at lade meget få ødelægge det for os andre, siger retsordfører Jeppe Bruus (S).

Men i Danske Beredskaber siger man, at et kommunalt zoneforbud slet ikke er et egnet redskab. Reglen er derimod tænkt til episoder, hvor der for eksempel kan være fare for gamle huse med bindingsværk og stråtag

- Zoneforbud kan ikke benyttes til at adfærdsregulere enkeltpersoners i forvejen ulovlige brug af fyrværkeri, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard.

Mens busser, cyklister og andre har været beskudt i København, har beredskab været mål for fyrværkeri i Aarhus.

Både De Radikale og SF er åbne for at kigge på strammere regler for fyrværkeri, men har endnu ikke lagt sig fast på konkrete tiltag.

Inger Støjberg, retsordfører for Venstre, mener ikke, at strammere regler vil gøre den store forskel i forhold til episoderne på Nørrebro.

- Hvis man tror, at man ved at ændre reglerne kan komme det her til livs, så tror jeg, at man tager fejl. For de her personer er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde og efterlever i forvejen ikke reglerne.

- Det, der skal til, er en massiv politiindsats, som vi ser allerede nu, siger hun.

Ifølge politiet har episoderne på Nørrebro involveret grupper på 20-30 personer, der har skudt mod hinanden og andre med fyrværkeri.

Politiet forventer nye uroligheder igen fredag aften.

/ritzau/