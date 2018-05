Pernille Skipper lover i sin 1. maj-tale, at Enhedslisten kæmper for lærernes arbejdstidsaftale i kommunerne.

København. Det ærgrer Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, at der ikke kom en aftale om arbejdstider for lærerne i de netop overstået overenskomstforhandlinger.

Derfor lover hun i sin 1. maj-tale, at Enhedslisten vil kæmpe for, at der kommer en aftale mellem kommunerne og lærerne om arbejdstiden.

- Jeg kan virkelig godt forstå, at der er mange lærere, der er skuffede over det. Det er lærerne selv, der skal afgøre, om aftalen samlet set er god nok.

- Men uanset hvad kan jeg love, at Enhedslisten fortsat i KL og kommunerne vil slås for en arbejdstidsaftale til lærerne, siger Skipper.

Hun er stolt af, at mange offentligt ansatte viste deres opbakning til forhandlerne og mødte op med de røde faner foran Forligsinstitutionen.

- Jeg tror faktisk, at arbejdsgiverne er blevet alvorligt overraskede over, hvor stor opbakningen har været.

- Regeringens forhandler, Sophie Løhde, gik ind i forhandlingerne med en svada om, at de offentligt ansatte kun ville tage og ikke give. Hendes kække kommentar faldt til jorden med et brag, siger Skipper i sin tale.

Hun håber, at det store sammenhold, der er vist under overenskomstforhandlingerne følger med til næste folketingsvalg, der skal afholdes til næste år.

- Jeg tror, det er fordi, vi i Danmark er mange, der stadig ønsker, drømmer om og kæmper for et samfund, hvor vi passer bedre på hinanden.

- Derfor er jeg også så sikker på, at vi om senest et år ved næste folketingsvalg kan få sendt Sophie Løhde og hendes chef Lars Løkke Rasmussen af sted på en lang, selvbetalt spisepause, siger Pernille Skipper.

/ritzau/