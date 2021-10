Frank Jensens smuthul i loven om bopælspligt i Aalborg skal ikke gentage sig.

I hvert fald ikke, hvis det står til Enhedslisten og gruppeformand Per Clausen. Partiet har nu fremsat et krav på området - det skete på et byrådsmøde mandag.

'Byrådet beslutter, at der stilles krav om, at alle boliger skal være helårsboliger, i alle nye lokalplaner i Aalborg Kommune i byzone, medmindre det eksplicit vedtages, at boligerne er undtaget fra dette krav i forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan', lyder det fra Enhedslisten.

Følgende begrundelse er fra gruppeformand Per Clausen:

»Diskussionen har vist, at der kan opstå en problemstilling, som vi ikke er begejstrede for. Konsekvensen er, at mange boliger i lange perioder står tomme eller beboes af skiftende brugere.«

Og det er borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S), grundlæggende enig i. For at forstå forslaget skruer vi først tiden tilbage til september.

Her kunne B.T. afdække, hvordan forhenværende overborgmester Frank Jensen og hans hustru har fået lavet en særlig flexboligtilladelse i Aalborg.

Med flexboligtilladelsen har de fået en personlig og sjælden tilladelse af kommunen, der ophæver reglen om bopælspligt i kommunen.

'Enhedslistens byrådsgruppe vil gerne genfremsætte dette forslag, som vi første gang stillede i april 2017: Byrådet beslutter, at der stilles krav om, at alle boliger skal være helårsboliger, i alle nye lokalplaner i Aalborg Kommune i byzone med mindre, det eksplicit vedtages, at boligerne er undtaget fra dette krav, i forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan.« Begrundelse: I mange storbyer har man oplevet, hvordan de mest attraktive boliger i de mest attraktive områder af byen, reelt kommer til at fungere som fritidsboliger eller på anden vis udlejes midlertidigt. Konsekvensen er, at mange boliger i lange perioder står tomme eller beboes af skiftende brugere. Det skaber mangel på liv i disse områder og betyder, at der bliver mangel på beboere, der indgår i det daglige fællesskab i området. En anden konsekvens er, at disse boliger bliver så dyre, at de reelt ikke indgår i det almindelige boligmarked i byerne og ikke står til rådighed for de almindelige borgere i disse byer. Der er nu i forlængelse af omtalen af Frank Jensens lejlighed kommet fornyet omtale af disse muligheder. Enhedslisten genfremsætter derfor forslaget'.

Flexboligtilladelsen er lavet til yderkommuner, randområder og ejendomme i ikke-attraktive nabolag, der risikerer at dø hen.

Men i Frank Jensens tilfælde er der tale om en lejlighed i det centrale Aalborg – og dermed et attraktivt område.

En aktindsigt viser ovenikøbet, at Jensen-parret mener, de skal undtages fra lovgivningen, eftersom de har brug for et sted at opholde sig, når de gæster Aalborg.

'Derudover er Franks barnebørn født i det nordjyske. Vi har meget familie og venner i Nordjylland og er derfor meget ofte i Aalborg. Derfor har vi brug for et sted at være, når vi besøger og har besøg af venner og familie,' lyder det blandt andet i ansøgningen.

Det er dét, der har fået Enhedslisten til at reagere. Det samme har Venstre.

Mandag blev kravet så præsenteret af Per Clausen - og kommenteret af borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

»Som jeg har orienteret dig om, så er vi enige i hovedlinjen om det her. Det handler om, at boliger skal beboes af os, der har bopæl i byen. Men der kan være udfordringer til noget af det (forslaget, red.),« sagde Thomas Kastrup-Larsen.

»Nogle gange får vi statslige styrelser, som flytter til, og virksomheder som starter op. Der er udfordringer, som går på, at medarbejdere kommer og bor et andet sted; de skal have mulighed for at udfylde deres arbejde. Derfor er det vigtigt, vi har et redskab til at håndtere det,« lød forklaringen yderligere fra borgmesteren.

Han understreger dog, at han grundlæggende er enig.

»Vi vil gerne have udsat kravet og sendt det til By- og Landskabsudvalget for at få en bearbejdelse, så vi er sikker på, at erhvervslivet og statslige styrelser kan finde boliger til de medarbejdere, der kommer udefra.«