EL kræver som et led i finanslovsforhandlingerne, at Socialdemokratiet lemper reglerne for permanent ophold.

Ved de kommende finanslovsforhandlingerne stiller Enhedslisten "et centralt krav" til Socialdemokratiet om, at uddannelse skal tælle lige så meget som et fuldtidsjob, når udlændinge skal optjene ret til permanent opholdstilladelse.

Det vil fremgå af et finanslovsudspil, som Enhedslisten offentliggør torsdag, skriver Kristeligt Dagblad.

- Det her er hjerteblod for os. Uddannelse er nøglen til vores arbejdsmarked, og det er nøglen til god integration. Derfor giver det ingen mening, at det ikke tæller med, når vi giver permanent ophold, siger Rosa Lund, som er udlændingeordfører i Enhedslisten.

Forslaget er en markant lempelse af en stramning, som VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte igennem i 2016.

Her ændrede et bredt flertal i Folketinget reglerne for, hvornår udlændinge kan få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Før 2016 talte både uddannelse og job med i bedømmelsen af, om man kunne blive i Danmark. I dag er det kun fuldtidsarbejde, der tæller med.

I dag skal udlændinge have været i arbejde i mindst tre år og seks måneder ud af de seneste fire år, hvis de skal optjene ret til permanent opholdstilladelse.

Helt konkret foreslår Enhedslisten, at også uddannelse kan tælles med. Lempelsen er ifølge partiet udgiftsneutral, og Enhedslisten gør nu forslaget til en del af finanslovsforhandlingerne.

De Radikale bakker op om Enhedslistens forslag.

- Når vi bruger penge på at give folk en uddannelse, skal de kunne blive i Danmark og bruge den. Det er sund fornuft. Vi bakker op om, at det her gøres til en del af finanslovsforhandlingerne, siger udlændingeordfører Andreas Steenberg til Kristeligt Dagblad.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke haft mulighed for at stille op til et interview. I et skriftligt svar kalder han de nuværende regler for rimelige:

- Jeg synes, det er rimeligt, at man har bidraget til samfundskassen, før man får permanent ophold i et velfærdssamfund. Det kan jeg helt ærligt ikke se noget problem i, skriver ministeren ifølge Kristeligt Dagblad.

