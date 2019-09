Afgifterne skal ændres, så varmepumper bliver billigere end biomasse for nye varmeværker, mener Enhedslisten.

Når regeringen og dens støttepartier skal lave en klimalov og derefter en handlingsplan for at føre den ud i livet, bør den indeholde en afgift, der skal gøre det mindre attraktivt at benytte biomasse såsom træfils eller træpiller i nye varmeværker.

Det bliver Enhedslistens holdning, fortæller partiets energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

At lokke varmeværkerne væk fra at investere i løsninger med biomasse er en del af svaret på den kritik, som udenlandske forskere er kommet med af det danske klimaregnskab, mener han.

Forskerne mener, at Danmark undervurderer sin egen CO2-udledning, fordi biomasse fra træ betragtes som CO2-neutralt i Danmark.

Tanken bag er, at selv om der er en udledning ved afbrændingen af træet, så vil det udlignes, så længe man husker at plante nye træer, der kan optage CO2.

Kritikken lyder, at det tager årtier for de nye træer at vokse sig store nok til at optag den CO2, der udledes ved afbrændingen.

Selv om Søren Egge Rasmussen giver kritikerne helt ret, betyder det ikke, at man kan fjerne biomasse fra de danske varmeværker i morgen, forklarer han.

- Vi er nødt til at have respekt om de investeringer, der er lavet ud fra de rammevilkår, som der var for fjernvarmeselskaberne, siger han.

Han ønsker dog, at regeringen og dens støttepartier bliver enige om at ændre på de vilkår, der påvirker nye investeringer.

- Vi bør indføre en afgift på biomasse til nye kedler - altså hvis man etablerer et nyt varmeværk og vælger en biomasseløsning, siger han.

- Lige i øjeblikket er det ulige konkurrence, hvor biomasse er afgiftsfritaget, mens varmepumper kommer til at betale en afgift på en elektricitet, den bruger, også selv om det kommer fra vindmøller. Det er helt urimeligt.

Han mener dog ikke, at man kommer helt uden om at have noget lokalt produceret biomasse, fordi andre energikilder ikke er stabile eller fleksible nok endnu.

/ritzau/