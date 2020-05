Enhedslisten vil skabe bedre forhold for lavtlønnede, der arbejder i frontlinjen under coronakrisen.

Der er alt for mange mennesker i både den private og offentlige sektor, hvis arbejde samfundet ikke værdsætter nok. Og det er blevet endnu mere tydeligt under coronakrisen.

Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, som fredag 1. maj, på arbejdernes internationale kampdag, vil opfordre til at anerkende og kvittere for mange lavtlønnedes indsats.

Hun peger på, at mange i disse grupper arbejder i frontlinjen og er i forøget risiko for at blive smittet med coronavirus.

- Kassemedarbejderen kan jo ikke arbejde hjemmefra. Taxachaufførerne og buschaufførerne er nogle af dem, der har de laveste lønninger, men de er stadig ude i fronten.

- Det er fint at sige tak til dem, men vi skal også sørge for at give dem ordentlige lønninger og kæmpe for nogle bedre arbejdsforhold for dem, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten har sammen med Folketingets øvrige partier været med til at lave hjælpepakker for milliarder af kroner til virksomheder under krisen, så arbejdspladser kan blive reddet.

Partiet ser imidlertid også et behov for hjælpepakker til de mange, der er blevet fyret og har måttet stille sig i arbejdsløshedskøen.

- Der er altså også rigtig mange mennesker, der har mistet deres arbejde, mange tusinde endda, og de har ikke fået nogen hjælpepakker.

- De står over for en svær privatøkonomisk situation, og de kan få meget svært ved at betale deres regninger. Blandt andet fordi dagpengesystemet er blevet ringere og ringere, og fordi kontanthjælpssystemet er så hårdt skruet sammen.

- Det undrer mig, at der ikke er flere partier, der ønsker at lave hjælpepakker målrettet til dem, der rent faktisk mister jobbet, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten kom for nylig med et udspil til en økonomisk kriseplan.

Den indeholdt blandt andet et forslag om at løfte velfærden med seks milliarder kroner årligt. En del af pengene skal gå til at ansætte mere personale, for eksempel pædagoger, sygeplejersker og sosumedarbejdere.

Enhedslisten foreslog også et midlertidigt løft af dagpengeniveauet, så en ledig kan få dækket 90 procent af sin tidligere indtægt, dog højst 25.000 kroner.

Ifølge Pernille Skipper har der været "meget lidt velvilje i forhandlingerne (med de øvrige partier, red.) til at lave en hjælpepakke til de arbejdsløse".

- Det bliver vi ved med at presse på for, men vi er meget alene, og jeg synes, det viser, at der er ubalance og et lidt for skævt fokus.

- For alle de mennesker, der mister deres job lige nu, har også været med til at udvikle det her fællesskab og vores velfærdssamfund. Derfor skal velfærdssamfundet også være der for dem, siger hun.

Pernille Skipper holder tale klokken 8.45 ved 3F Kastrups virtuelle 1. majarrangement, som kan følges på internettet.

/ritzau/