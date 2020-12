Retsordfører Rosa Lund (EL) er ikke tilfreds med svar, hun fik torsdag fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Enhedslisten vil have en særlig undersøgelse af sagen om det ulovlige actioncard, som politiet brugte til at få minkavlere til at aflive deres mink.

Det fortæller retsordfører Rosa Lund (EL) til Ekstra Bladet fredag.

- Jeg mener, at det næste skridt bør være, at vi undersøger forholdene i Rigspolitiet selvstændigt.

- Vi har fået et svar, der viser, at Justitsministeriet ikke har tænkt sig at undersøge det her, fordi der foregår et arbejde i Folketinget. Helt ærligt, hvad ligner det?, siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var torsdag i samråd, hvor han fik en byge af kritiske spørgsmål om Justitsministeriets og Rigspolitiets rolle i minkskandalen.

Samrådet kredsede om brugen af det såkaldte actioncard, som er et talepapir. Det skulle politiet bruge til at ringe minkavlere op og få dem til at gå med til at aflive deres mink.

Problemet var, at der ikke var lovhjemmel til at kræve, at minkavlere, hvis besætninger lå uden for sikkerhedszonen på 7,8 kilometer fra smittede besætninger, skulle aflive deres mink.

Det er kommet frem, at Rigspolitiet var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, da betjente blev sat i gang med at foretage opkaldene.

Nick Hækkerup sagde torsdag, at de ulovlige formuleringer fra politiet blev brugt i alt otte gange over for minkavlere i opkald.

Det skete i perioden 6. til 8. november.

Ekstra Bladet skriver, at Rosa Lund ønsker, at en undersøgelse skal omhandle "hele butikken", altså både Rigspolitiet, herunder rigspolitichef Thorkild Fogde, samt Justitsministeriet.

- Jeg håber, at vi kan få placeret et ansvar. Det dur simpelthen ikke, at vores politi handler uden lovhjemmel. Det hører ingen steder hjemme, siger hun til Ekstra Bladet.

/ritzau/