Den kommende finanslov skal sætte sit aftryk på velfærd og klima, siger politisk ordfører Pernille Skipper.

Finansieringsspørgsmålet bliver en vanskelig udfordring i finanslovsforhandlingerne, som begyndte mandag hos finansminister Nicolai Wammen (S).

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Partiet har blandt andet fokus på minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, bedre vilkår i psykiatrien og en billigere kollektiv trafik.

- Det skal være en finanslov, som kan mærkes på velfærden og kan måles på vores klimaregnskab. Det er to helt centrale parametre for alle de mange mennesker, som har stemt på et nyt flertal.

- Så det skal vi i fællesskab løse. Og så er det klart, at for Enhedslisten er det vanvittig vigtigt, at den finanslov, som vi kommer ud med, øger ligheden.

- Vi skal finde nogle penge til grøn omstilling og velfærd. Og de skal komme fra dem, der har mest i vores samfund, siger Skipper på vej ind til forhandlingerne.

Det er ventet, at S-regeringen laver en finanslov med resten af rød blok, som danner et flertal i Folketinget. På det økonomiske spørgsmål er Enhedslisten uenige med De Radikale på en række punkter.

Det kan blive et problem, anerkender Pernille Skipper. Hun understreger dog, at Enhedslistens finanslovsforslag tager højde for, at alle tre støttepartier skal være tilfredse.

- Finansieringsspørgsmålet bliver vanskeligt. Det kan vi lige så godt være ærlige om.

- Men vores finansieringsforslag har den gode side, at de finder pengene hos dem, der i forvejen har mest, men de er også designet for at imødekomme de andre partier, siger Pernille Skipper.

Hun forklarer, at partiet eksempelvis er bevidste om, at De Radikale ikke vil tillade, at arbejdsudbuddet sænkes.

- De finansieringsforslag vi har lagt frem, har vi minutiøst fundet frem fra skufferne på en måde, så det ikke bare er de gode gamle Enhedslisten-travere, som vi stadig mener: Formueskat eller millionærskat. Det vil vi blive ved med at kæmpe for, men vi ved også godt, at det ville andre partier slå sig på, siger hun.

/ritzau/