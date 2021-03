Politiske initiativer skal afhjælpe løngab mellem kønnene. Overenskomsten har spillet fallit.

Enhedslisten vil have en langsigtet plan, der skal sikre ligeløn mellem kønnene.

Partiets ligestillingsordfører Pernille Skipper (EL) opfordrer mandag på kvindernes internationale kampdag beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) til at indkalde til forhandlinger om en 2030-plan.

- Det vigtigste er at erkende, at vi har et ligelønsproblem i Danmark. Og at det kræver politisk handling at gøre noget ved det. Det er et politisk ansvar, siger hun.

I gennemsnit er der en lønforskel på 14,5 procent mellem mænd og kvinder på hele arbejdsmarkedet. Det viser tal fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Skipper vil have politisk handling, fordi det ifølge hende ikke er lykkedes at komme uligelønnen til livs ved overenskomstforhandlingerne.

Derfor, mener hun, skal der laves en pulje til overenskomstforhandlingerne.

- Vi har tidligere foreslået, at man laver en lavt- og ligelønspulje, som skal sikre, at der ved overenskomstforhandlingerne reelt er penge, der kan løfte løngabet i de kvindedominerede fag, siger Pernille Skipper.

Undersøgelser påpeger, at en af hovedårsagerne til det generelle løngab er, at der er en overvægt af kvinder i offentlige erhverv.

Ifølge Skipper skal en langsigtet plan også afhjælpe forskellen på det private arbejdsmarked. Her kan man ifølge hende kigge til Island efter inspiration.

Her skal private virksomheder ved lov fremlægge en begrundet redegørelse for lønforskellen, hvis der er en.

- Det gør det nemmere at komme efter de enkelte virksomheder, hvis kvinder ikke får samme løn, men i praksis har det samme uddannelsesniveau, ansvar og evner, siger hun.

I Danmark skal virksomheder med over 30 medarbejdere fremlægge lønforskellen mellem henholdsvis mænd og kvinder.

Ifølge Skipper bør det være virksomheder med ned til ti medarbejdere, der skal gøre det.

/ritzau/