Enhedslisten kræver ret hurtigt at få lagt de lange linjer for at nedbringe CO2-udslippet i landbruget.

Enhedslisten har store forventninger til den kommende regerings grønne politik.

Partiet er lørdag mødt op til forhandlinger med Socialdemokratiet med et krav om, at der inden for det første år af den nye regerings levetid skal laves en klimahandlingsplan.

Planen skal udstikke rammerne for, hvordan man vil reducere udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren, landbruget og boliger.

Og partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, forventer, at der skal leveres på de grønne ambitioner.

- Hvis man vil være en grøn stormagt, så skal vi opfylde Paris-aftalens forpligtelser.

- Vi kommer ikke med en seddel, hvor det er alt eller intet. Sådan forhandler man ikke.

- Men en bindende klimalov med 70 procents reduktion er ufravigeligt, hvis vi skal leve op til valgresultatet og det mandat, vi har fået, siger hun.

/ritzau/