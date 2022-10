Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er nok mange, som går og drømmer om at være så rig, at man har råd til et privatfly.

Men den drøm vil Enhedslisten nu komme til livs.

Det fremgår af et udspil fra Enhedslisten, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Det Enhedslisten foreslår, er en afgiftspakke, der effektivt skal sætte en stopper for elitens klimabelastende privatfly og dermed et forsøg på at stoppe alle privatflyafgange.

Afgiften kommer til at betyde, at alle privatfly fremover skal betale en fast startafgift i danske lufthavne svarende til 100.000 kroner for flyvninger under 2.000 km og 200.000 kroner for flyvninger over 2.000 kilometer.

Derudover skal store privatfly, som fås fra 15 tons og med op til 19 passagerer, forbydes til indenrigsflyvning.

Er det en god ide, at smide store afgifter på privatfly eller forbyde dem helt?

I udspillet nævner Enhedslisten Mærsk som et eksempel på en stor synder, når det gælder privatfly.

»De private jetfly forurener op mod 15 gange så meget som et almindeligt rutefly per passager. En lille jetsetelite har de sidste år fløjet rekord meget – med grotesk høje CO₂-udledninger til følge. Også i Danmark bruges privatfly jævnligt. Selv på helt korte ture, såsom mellem Roskilde og København, flyver der privatfly,« skriver de og fortsætter:

(Foto: DAVID BECKER/Ritzau Scanpix) Foto: DAVID BECKER Vis mere (Foto: DAVID BECKER/Ritzau Scanpix) Foto: DAVID BECKER

»Alene Mærsk har det sidste år fløjet over 100 ture i deres privatfly. Flyet, der maksimalt kan rumme 13 personer, udleder lige så meget CO₂ på en enkelt tur, som en helt almindelig dansker bruger på et helt år. På et enkelt år har Mærsks ene privatfly udledt over 1.000 ton CO₂ – mere end hvad en gennemsnitlig dansker i alt udleder på 50 år.«

Og det er dybt kritisabelt, hvis man spørger den politiske leder for Enhedslisten, Mai Villadsen.

»Vi står midt i en klimakrise. Derfor er det direkte forrykt, at der i 2022 aldrig har fløjet flere jetsettere rundt i deres privatfly. Det burde være verdens letteste beslutning at tage et opgør med de ultrariges ultrabelastende forbrug.«

»Alene Mærsk har på bare et år brugt deres privatfly over 100 gange. Og privatflyselskaber flyver gerne ekstremt korte distancer, såsom mellem Roskilde og København, hvis bare der er nogen, som vil betale. I dag er der stort set ingen afgifter på den slags ture. Derfor foreslår vi nu at pålægge privatfly så store afgifter, at de effektivt vil forsvinde fra det danske luftrum.«

Mærsk har ikke ønsket at kommentere på udspillet.