Partiveteranen Frank Aaen bliver den første statsrevisor udpeget af Enhedslisten.

København. Enhedslisten udpeger Frank Aaen som statsrevisor. Det er første gang i partiets historie, at det bliver repræsenteret i det magtfulde kontrolorgan.

Statsrevisorerne er en uafhængig institution under Folketinget. Deres opgave er at overvåge, at statens penge bruges, som Folketinget har aftalt.

Frank Aaen mener, at institutionen er under pres fra regeringen.

- Der er en trend i tiden med at beskytte magten. Og den vil jeg meget gerne imødegå, siger han.

- Der, hvor vi har set de største skandaler, har været omkring privatisering. Privatisering af aktierne i Dong og af en del af Statens Seruminstitut. Der kommer hele tiden den slags sager, hvor det politiske er vigtigere end det indholdsmæssige, siger Aaen.

