Salget af buræg er styrtdykket de senere år. Alligevel ønsker Enhedslisten et forbud mod ægget.

Enhedslisten vil forbyde al produktion af buræg. Det skriver DR.

For selv om det efterhånden bliver sværere og sværere at opstøve æggebakker med buræg, bruges de fortsat som ingredienser i andre produkter, siger Enhedslistens fødevareordfører, Mai Villadsen.

- Mange forbrugere ønsker ikke at købe dem. Derfor vil vi forbyde produktionen af dem. For når folk så tydeligt vælger det fra i deres indkøb, så betyder det formentlig også, at de ikke ønsker buræg i de produkter, de køber.

- Det kan man ikke gardere sig mod i dag, siger hun til DR.

Burhøns lever i bure med plads, der svarer til lidt mere end et A4-papirark per høne.

Der er typisk ti høns i buret, som har en siddepind, en rede og et lille areal med strøelse.

/ritzau/