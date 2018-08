Der er kamp om at sætte miljø- og klimadagsordenen. Enhedslisten har ikke længere patent på grøn politik.

Hvidovre. Enhedslisten har altid prioriteret miljø og klima højt i sit principprogram.

Men hvor man for bare ti år siden næsten havde den grønne bane for sig selv, er der i den grad kommet flere spillere til, der også vil have bolden.

Det erkender partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, i forbindelse med partiets sommergruppemøde, der mandag er henlagt til Hvidovre Hospital.

Særligt Alternativet har ført sig frem med en grøn dagsorden, der på flere punkter går længere, end Enhedslisten gør. Det bekymrer dog ikke Pernille Skipper.

- Jeg synes ikke, at vi er blevet overhalet. Der er opstået en spændende ny konkurrence på Christiansborg, hvor der bliver fremlagt mange grønne forslag.

- Nøgternt set kan det godt være, at det koster i meningsmålingerne, men det kunne jo også bare ske, at vi alle vil klimadagsordenen, og så er det jo godt at have allierede, siger hun.

Enhedslistens middel til at fastholde de miljøbevidste vælgere er en grøn politik, som har en klar social profil.

De, der har mest, og som også forbruger mest, skal ifølge partiet betale den største regning for den grønne omstilling.

- Afgifter er én måde at gøre det på. Vores budskab er så bare, at det skal ske på en socialt afbalanceret måde.

- Hvis man bare lægger flade afgifter på oksekød, så risikerer man, at det rammer skævt og går ud over de mennesker, som har mindst og virkelig vil kunne mærke det, siger Skipper.

Hun nævner i stedet såkaldte progressive afgifter på flyrejser som et eksempel på, hvordan man kan ramme lavindkomster mindst muligt.

Ved at øge afgiften for hver ny flyrejse kan man sikre, at børnefamilier får råd til at flyve en gang om året, mens de, der rejser oftere, omvendt betaler mere i afgift for hver gang, de letter og lander.

Alternativet har tidligere foreslået både at indføre afgifter på kød og progressive afgifter på flyrejser.

/ritzau/