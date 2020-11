Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at Venstre burde bakke op om hastelovning i mink-sag.

En samlet blå blok - inklusive Venstre, der har skiftet holdning mandag morgen - vil ikke være med til at bruge hastelovgivning for at få slået alle mink i Danmark ned. Det mener Enhedslisten, er stærkt kritisabelt.

I sidste uge besluttede regeringen, at alle mink i Danmark skal aflives. Det skete, efter at muteret covid-19-virus fra mink var fundet i Danmark. Men der er ikke juridisk mulighed for at slå raske mink ned, når det er uden for Nordjylland.

Det er nemlig kun i Nordjylland, at de konstaterede mutationer blandt mink er fundet.

Derfor forsøger regeringen at gennemføre hastelovgivning, så samtlige omkring 15 millioner mink i Danmark kan aflives.

- Naturligvis er det utjekket, at regeringen kommer halsende med hastelovgivning på en ordre, som den har givet. Men den skal de have, så vi kan sikre vores samfund og leve op til vores internationale ansvar.

- Venstre tager simpelthen folkesundheden som gidsel i sit politiske spil med regeringen, skriver Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, i en kommentar.

Søndag skrev Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ellers i en mail til sin gruppe, at Venstre ville bakke op om hastelovgivningen. Ifølge Ekstra Bladet skrev han:

- Jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne.

Det mødte stor modstand i Venstre, og mandag morgen er formanden vendt 180 grader og vil ikke længere støtte hastelovgivning. Det falder ikke i Enhedslistens smag.

- Jeg bliver ærligt talt vred, når jeg ser, at Venstre vil spænde ben for indsatsen mod corona i Nordjylland. Indsatsen kommer i forvejen for sent, og det kan have helt uoverskuelige konsekvenser, hvis Venstre forhaler processen endnu mere, skriver Peder Hvelplund.

Politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen sagde tidligere om hastelovgivning og regeringens mulige lovbrud i og med, at der altså ikke er hjemmel i loven nu:

- Vi forholder os til fakta i øjeblikket, og de kommer løbende. Men vi synes, at de sundhedsfaglige indstillinger har været klare. Så det bakker vi op om.

- Men nu skal vi have klarhed.

/ritzau/