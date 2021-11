En episk socialdemokratisk sammensmeltning har skabt en bizar politisk konstruktion på Bornholm. Den konservative Jacob Trøst tager borgmesterkæden på Enhedslistens mandater.

Enhedslisten hev næsten hver fjerde stemme hjem på solskinsøen, og spidskandidat Morten Riis havde allerede i februar meldt ud, at man gik efter borgmesterposten.

Men ganske overraskende så endte det med, at Enhedslisten pegede på den konservative Jacob Trøst. Konservative var slet ikke i byrådet før valget, men fik et kanonvalg. K fik 12,3 procent, hvor man i 2017 fik 0,9 procent.

Set udefra så virkede det måske mere logisk, hvis Enhedslisten udnyttede det gode resultat til at pege på socialdemokraten Thomas Thors, der sad som fungerende borgmester, efter at den populære Winni Grosbøll stoppede ved årskiftet for at blive direktør i Friluftsrådet.

Jacob Trøst (til venstre) fra Konservative Folkeparti er ny borgmester på Bornholm. Her ses han sammen med Enhedslistens Morten Friis, som lagde mandater til en borgerlig borgmester. Foto: Pelle Rink Vis mere Jacob Trøst (til venstre) fra Konservative Folkeparti er ny borgmester på Bornholm. Her ses han sammen med Enhedslistens Morten Friis, som lagde mandater til en borgerlig borgmester. Foto: Pelle Rink

Men Thors har i sin korte periode i borgmesterstolen formået at skubbe gevaldigt bagpå den landsdækkende socialdemokratiske sms- og minkkrise, som har martret S i hele landet.

I september måned indgik Thors nemlig et smalt budgetforlig med Venstre, som fik sat sindene i kog på Bornholm. Henover de kommende tre år ville S og V bruge en kvart milliard på det såkaldte byggeprojekt Snorrebakken.

I Snorrebakken skulle der indrettes kontorer, der skulle sikre »ordentlige arbejdsforhold« til kommunens administrative medarbejdere. En gruppe, som ellers kun ønskes særligt tilgodeset af en ganske lille minoritet af de danske vælgere.

Til gengæld svingede Venstre og Socialdemokraterne sparekniven over skoler, børneområdet og der fjernes et tilbud for unge med en psykiatrisk diagnose.

Thomas Thors fra Socialdemokratiet blev straffet af vælgerne og mistede borgmesterposten på Bornholm Foto: Pelle Rink Vis mere Thomas Thors fra Socialdemokratiet blev straffet af vælgerne og mistede borgmesterposten på Bornholm Foto: Pelle Rink

Vælgerne har nu godt to måneder efter kvitteret med at save opbakningen til både Venstre og Socialdemokratiet midt over.

Socialdemokraterne er faldet fra 34,3 procent til 15,4 procent. Venstre faldt hele 9,0 procentpoint til en opbakning på 9,6 procent.

Og Enhedslistens Morten Riis forklarede i TV2 Bornholms debat efter valget, at man jo ikke kunne få opbakning til at iføre sig borgmesterkæden, så det bedste alternativ var at pege på Konservative.

»Vi har fået tre formandsposter i udvalgene, og sammen får vi renset ud i de grimmeste besparelser i budgetforliget,« sagde Morten Riis.