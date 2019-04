Ændrer den økonomiske politik sig ikke fra den førte de sidste tre årtier vil Enhedslisten vælte S-regering.

Enhedslisten vil vælte en regering ledet af Socialdemokratiet, hvis den økonomiske politik ikke bliver anderledes, end den har været de seneste 20-30 år

Det fortæller Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, i et interview med Berlingske.

- Skal der være en ny regering med vores mandater i ryggen, skal det være en regering, der sætter en ny retning, hvor man gør op med en asocial økonomisk politik, der øger uligheden og skærer i velfærden. Det er ufravigeligt, siger hun.

Adspurgt om, hvorvidt Enhedslisten decideret vil udtrykke mistillid til en S-regering, svarer hun ja.

Eftersom man ikke må have et flertal imod sig i Folketinget, vil det kunne få en S-regering til at falde og bringe Lars Løkke Rasmussen (V) til magten.

Men det afviser Pernille Skipper.

En regering med Lars Løkke Rasmussen som statsminister vil også skulle bremses, og dermed tager Enhedslisten hellere et nyvalg, fortæller den politiske ordfører.

I sidste uge meldte De Radikale ud, at de ville udtrykke mistillid til en S-regering, hvis ikke der blev gjort op med centrale dele af det såkaldte paradigmeskift.

Paradigmeskiftet i udlændingepolitikken er en bred aftale mellem VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgået tidligere i år.

Aftalen lægger særlig vægt på, at flygtninge kun får ret til midlertidigt ophold, og altså skal rejse tilbage til deres hjemland.

Skipper er ikke klar på, præcis hvad ændringerne af den økonomiske politik skal bestå i. Dog understreger hun, at højere pensionsalder er uacceptabelt.

Hos Socialdemokratiet opfordrer man til en fælles front mod regeringen.

- Jeg synes, vores venner i rød blok skal bruge lidt flere kræfter på at sikre en ny regering og en ny retning, skriver Nicolai Wammen (S), politisk ordfører, til Berlingske.

