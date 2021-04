Enhedslisten – som ellers er kendt for sin mere milde linje overfor herboende udlændinge – vil frihedsberøve kriminelle udlændinge, som er bosat på Kærshovedgård.

»En del af deres straf er, at de er udvisningsdømte. Men vi kan ikke sende dem ud, fordi vi ikke har en aftale med de lande, som skal tage imod dem. Derfor mener jeg, at det kan være en god idé at se på, om de skal have en fodlænke på,« siger Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten.

I modsætning til de nuværende forhold på Kærshovedgård, hvor de kriminelle udlændinge, som har udstået deres straf, kan bevæge sig ind og ud af centeret og således også rundt i det danske samfund, så skal de udvisningsdømte udlændinge ikke længere have den mulighed, mener Rosa Lund.

Balladen om udrejsecenter Kærshovedgård har været oppe flere gange over de sidste år. Seneste afslørede B.T., at der var rejst 59 sigtelser på godt tre måneder mod beboere på Kærshovedgård.

Enhedslistens Rosa Lund vil nu frihedsberøve udvisningsdømte udlændinge, så de ikke kan forlade deres hjem. Foto: Philip Davali

B.T. og TV 2 har også afsløret, at udlændingene sniger sig ind og ud gennem huller i hegnet, således at de undgår at melde, at de ikke længere befinder sig på udrejsecenteret. Det har de ellers pligt til at melde.

Udover den omfattende kriminalitet, som beboerne begår, færdes beboerne på omkringliggende naboers grund, hvilket skaber meget utryghed.

Og netop den utryghed kan Rosa Lund sagtens forstå, at naboerne har.

»Jeg synes, at det er meget forståeligt, at naboerne er utrygge. Kærshovedgård er en dyr og dum løsning, som også er til gene for naboerne omkring stedet,« siger Rosa Lund.

Ole Tranberg bor klos op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016, har han brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men hvad skal vi så gøre?

»Jamen, noget som jeg synes, vi kan gøre, er at tage fodlænker i brug.«

Ja?

»Så kan vi få spredt problemet mere ud, hvis vi så lader folk opholde sig i deres hjem i stedet for.«

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) før samråd om parallelsamråd i muslimske kulturer på Christiansborg, tirsdag 27. oktober 2020. Udlændinge- og integrationsministeren skal blandt andet redegøre for, hvad regeringen agter at gøre ved, at der blandt andet i Odense findes imam-råd og parallelle retsinstanser, der tilsidesætter danske love og skikke. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men med fodlænker – og nu spørger jeg, fordi jeg ikke ved det – tænker du så, at man skal vide, hvor beboerne er hele tiden, eller er det, fordi de ikke må forlade stedet?

»At de ikke må forlade stedet. Ligesom du kender det fra resten af Kriminalforsorgen. Man afsoner altså sin straf derhjemme.«

Men nu talte vi jo om personer, som havde udstået deres straf?

»Ja, men en del af den straf er jo, at de er udvisningsdømte. Men vi kan ikke sende dem hjem, når der ikke er en aftale med deres hjemlande. Derfor mener jeg, at vi kan se på at bruge fodlænker.«

Udrejsecenter Kærshovedgård for udviste asylansøgere ligger ved den lille by Bording tæt på Ikast i Jylland. Foto: ANDREW KELLY

Du vil frihedsberøve dem, så de slet ikke kan komme ud?

»Ja, men de skal så ikke være på Kærshovedgård. De kan i stedet være derhjemme med deres familie.«

Okay, i husarrest?

»Ja.«

Altså … selvom de har udstået deres straf?

»Ja, fordi de er udvisningsdømte. I stedet for at bo på Kærshovedgård, så kunne de være derhjemme med en fodlænke.«

Er det ikke en mere vidtgående restriktion overfor de konkrete personer end at tvinge dem til at bo på udrejsecenter?

»Det kommer an på, hvordan man ser på det. Vi foreslog det, da Inger Støjberg var minister. Det er ikke mit indtryk, at hun syntes, det var mere vidtgående.«

Kommer man utrygheden mere til livs på den måde?

»Ja, det gør man. Der er jo mange mennesker samlet på Kærshovedgård under dårlige forhold, hvor de ikke kan se deres familie. Utrygheden er jo også et tegn på, at Kærshovedgård ikke fungerer.