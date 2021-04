Politikerne bliver nødt til at erkende, at Afghanistan langt fra har været en succes, mener Enhedslisten.

S-regeringen og Venstre ser indsatsen i Afghanistan som vellykket. Men det indtryk deles langt fra af regeringens støtteparti Enhedslisten.

- Afghanistan-krigen har været en dyb, dyb tragedie. Og jeg synes, at vi har set fejl på fejl, siger Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

Enhedslisten har gennem årene været den stærkeste kritiker i Folketinget af den aktivistiske udenrigspolitik, som blev indledt af Venstres daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen.

Og den ændrer sig ikke, efter at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag meddelte, at Danmark følger USA ud af Afghanistan. Dermed vil den sidste danske soldat have forladt landet 11. september i år.

Det burde ifølge Enhedslistens ordfører ske med en undskyldning til afghanerne:

- Lige nu står vi i en situation, hvor tusindvis af civile mister livet hvert år. Halvdelen af Afghanistans børn går sultne i seng. Så nej, Afghanistan-krigen har bestemt ikke været en succes. Det har være en dyb, dyb tragedie, og jeg synes i den grad, at den danske regering og de tidligere regeringer skylder en undskyldning for det her, siger Eva Flyvholm.

Hun vil ikke glæde sig over, at indsatsen i Afghanistan nu er snart er slut.

- Når vi ser tilbage på 20 års krig, så er det her en dyb tragisk dag. For der er så mange mennesker, der har mistet livet. Så mange, der har været igennem lidelser og et land, der er fuldstændig ødelagt.

- Man er nødt til at erkende, at det her bestemt ikke har været en succes. Det er fejlslagent og dybt tragisk, siger Eva Flyvholm.

Hun mener, at man burde have fokuseret på politiske forhandlinger i stedet for krig og opfordrer til, at Danmark og andre lande nu koncentrerer indsatsen om fredsforhandlinger og humanitær indsats i Afghanistan.

Både udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen (S) mener, at indsatsen har været med til at forhindre terrorangreb, fordi al-Qaeda er trængt tilbage.

Men det er et figenblad, mener Eva Flyvholm:

- Der har været uendeligt mange forklaringer på, hvad det egentligt var, man ville opnå. Tilbage står, at hvis målet var at fjerne al-Qaeda, så kunne man have været ude af Afghanistan for ti år siden.

- Så helt ærligt: Der har været alt for meget slinger i valsen, og tilbage står man med et meget stort kaos. Det er dybt tragisk for den afghanske befolkning, siger Eva Flyvholm.

Hun mener, at det er naivt at tro, at der ikke længere kan udgå en terrorrisiko fra Afghanistan.

- Der er kaos i landet, og Taliban står stærkt, så man kan ikke afvise en terrorrisiko. Det er jo ikke en succes, siger Eva Flyvholm.

/ritzau/