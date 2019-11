Enhedslistens statsrevisor søger opbakning til at få Rigsrevisionen til at kigge på sagen om dab-udbuddet.

Efter den seneste tids debat omkring dab-udbuddet ønsker Enhedslisten at starte en rigsrevisionsundersøgelse af sagen.

Mere præcist er det Enhedslistens statsrevisor, Frank Aaen, som har fremsat et forslag om en sådan undersøgelse. Det skriver Altinget.

- Jeg vil bede Rigsrevisionen om at kigge på sagen så hurtigt som overhovedet muligt for at finde ud af, om det her er foregået efter almindelige forvaltningsregler.

- Det mener jeg ikke, at det er. Jeg mener, at det er i strid med al ordentlig forvaltning, siger Frank Aaen til Altinget.

Der er i alt seks statsrevisorer, og de kommer fra partierne Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti.

To af statsrevisorerne skal kræve en undersøgelse, for at Rigsrevisionen skal tage sagen op.

Ritzau har været i kontakt med statsrevisorerne Klaus Frandsen (R), Henrik Thorup (DF) og Flemming Møller Mortensen (S).

Ingen af dem ønsker at kommentere en mulig rigsrevisionsundersøgelse, før alle statsrevisorerne har diskuteret det på et møde senere i november.

Det har ikke været muligt at træffe Venstres statsrevisor, Britt Bager, og Liberal Alliances statsrevisor, Villum Christensen.

I sidste uge kom det frem, at Radio- og tv-nævnet havde besluttet at lade Radio Loud vinde udbuddet af den nye dab-kanal for næsen af Radio24syv.

Ud over Radio24syv og Radio Loud havde også DK4 Radio budt ind på kanalen.

De tre ansøgere blev i udbuddet bedømt på tre kriterier - herunder realismen i planen for driften, økonomisk tilskud og programplaner.

Det har affødt en byge af spørgsmål fra særligt Radio24syv, som har været kritisk over for afgørelsen.

Blandt andet har Radio24syv sat spørgsmålstegn ved den regnemetode, der er brugt til at give karakterer til de programplaner, som var en del af ansøgningen.

Men Radio- og tv-nævnet mener selv, at anklagerne er så godt som grundløse. Dermed er sagen umiddelbart lukket, da der ikke eksisterer anden klagemyndighed end nævnet selv.

Det stiller Frank Aaen sig uforstående overfor.

- Det er helt uantageligt, at et nævn kan træffe en afgørelse og derefter frikende sig selv for, om det har lavet en fejl.

- I alle andre udbudssager er der jo mulighed for at klage over afgørelsen. Det bør der også være her, siger Frank Aaen.

Det kan en rigsrevisionsundersøgelse være med til at sikre, mener han.

/ritzau/