Overflødige vaccinedoser skal til lande, der har mere brug for dem, siger Enhedslisten, der savner handling.

Mandag mødes statsminister Mette Frederiksen (S) med de øvrige statsledere i EU for blandt andet at drøfte Europas reaktion på covid-19-situationen.

Og netop det møde er en god anledning for statsministeren til at give lovning på, at Danmark vil sende vaccinedoser, som landet ikke selv har brug for, til fattigere lande, der i høj grad mangler vacciner.

Det mener i hvert fald Enhedslisten, der vil have statsministeren til at tage initiativ.

- Statslederne mødes i morgen, og her er det helt oplagt, at regeringen også får sat handling bag ordene om, at vi skal sikre adgang til vacciner på globalt plan.

- Vi har et stort overskud af vacciner her i landet. Vacciner, vi ikke får brug for. Og det ville være fuldstændig katastrofalt, hvis de vacciner ikke bliver brugt rundt omkring i verden, hvor vi jo ved, der er en stor mangel, siger Peder Hvelplund.

Uddelingen af vacciner til fattigere lande kan for eksempel ske igennem Verdenssundhedsorganisationens (WHO) globale vaccinesamarbejde, Covax.

Det er blandt andet en række afrikanske lande, der står og mangler vacciner. Hvelplund mener, at EU-landene nu må gå sammen om hjælpen.

Danmark kan tilbyde "et betydeligt antal vacciner".

- Vi ved, at der er indkøbt vacciner til at vaccinere 20 millioner danskere. Så der er i hvert fald et overskud. Men det er klart, det vil være en konkret vurdering fra sundhedsmyndighederne, hvor meget Danmark skal bruge.

- Men der er ikke nogen tvivl om, at der er et betydeligt antal vacciner i Danmark, som ville kunne doneres og gøre en betydelig forskel i lavindkomstlande, siger Peder Hvelplund.

Han mener, at regeringen har været for langsom til at reagere.

- Vi har hørt regeringen tale om det her i rigtig lang tid, og man har sagt, at alle muligheder skulle undersøges. Derfor ville det være en helt uholdbar situation, hvis det ikke lykkes regeringen i EU-regi at presse på, siger han.

- De har ikke afvist, at de ville gøre det, men det har været rigtig svært at få en melding fra regeringen om, hvad den helt konkret vil gøre, siger Peder Hvelplund.

