Det er lige meget, om du har boet i landet i tre eller 30 år – kan du ikke tale dansk, skal staten betale din tolk til lægebesøg.

I hvert fald hvis det står til Enhedslisten, der endnu engang stempler ind i debatten om det omdiskuterede tolkegebyr.

Gebyret medfører, at udlændinge, som har boet i Danmark i tre år, selv skal betale for deres tolk hos lægen eller på sygehuset, hvis de ikke kan tale dansk.

Men det er »ganske enkelt noget svineri«, lyder det fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, der på Twitter kalder det 'symbolstram udlændingepolitik'.

»Det øger uligheden, forringer patientsikkerheden, og vi risikerer fejldiagnosticeringer – ingen ønsker det,« uddyber han til B.T.

Tolkegebyret blev indført af VLAK-regeringen i 2018 med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Søndag kunne TV2 berette, at brugen af tolke er faldet markant siden indførslen. Og det ser kritikere som et muligt tegn på, at nogle udlændinge ikke får den hjælp, de har brug for.

Socialdemokratiet har tidligere afvist at afskaffe gebyret.

Skal staten betale en tolk til udlændinge hos lægen, som efter tre år i Danmark ikke har lært sproget?

Argumentet lyder, at det er rimeligt, at indvandrere efter tre års gratis danskundervisning selv skal betale for en tolk, hvis de ikke har lært sproget.

Men den forklaring giver man ikke meget for i Enhedslisten:

»Alle har et ønske om at lære dansk hurtigt, men nogen gør det ikke. Skal de så straffes med ikke at få den behandling, som ville være den bedste ud fra en sundhedsfaglig betragtning?«

Hvor ved du fra, at det ikke styrker incitamentet til at lære dansk, hvis man selv skal betale sin tolk?

»Vi har undersøgelser, der viser, at i jo højere grad, du føler dig integreret i samfundet, des større er dit incitament til at lære sproget.«

Men ved du, at tolkegebyret ikke styrker incitamentet?

»Ja. Vi i har også tidligere haft sundhedsministeren i samråd for at høre, om det skulle virke fremmende, og det er der ingen dokumentation for.«

Mener Enhedslisten, det er et urimeligt krav, at man kan tale dansk nok til at begå sig hos lægen efter tre år i landet med gratis sprogundervisning?

»Vi ønsker også, at folk lærer at tale sproget, men hvis folk har brug for behandling i sundhedsvæsenet, så skal de have det.«

Hvad hvis man har været her i 10 år og stadig ikke har lært sproget, skal staten så også betale for en tolk?

»Ja, hvis det handler om sundhedsbetaling. Skal folk straffes, fordi de ikke taler dansk? Skal vi ikke sikre sundhedsvæsenet de bedst mulige betingelser for at yde hjælp?«

Hvad hvis det var 30 år?

»Hvis folk har brug for behandling i sundhedsvæsenet, så skal de have den bedst mulige behandling.«

Og så er det ligemeget for Enhedslisten, hvor længe man har boet i landet?

»Ja,« siger Peder Hvelplund og tilføjer, at en tolk gør arbejdet lettere for alle i sundhedsvæsenet.

B.T. arbejder fortsat på at få en kommentar fra regeringen.