Et bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København er involveret i en voldtægtssag og er derfor fratrådt sine poster i partiet.

Det oplyser bestyrelsen i Enhedslisten København.



Og nu sætter Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, så ord på voldtægtssagen, der har ramt partiet:

'Af hensyn til offeret og hele efterforskningen vil jeg selvfølgelig ikke udtale mig mere, men jeg vil dog sige, at det gør mig rigtig ked af det, og jeg er faktisk temmelig rystet.'

'Voldtægter har store konsekvenser for dem, der bliver ramt, og er en forfærdelig og krænkende forbrydelse. Jeg tænker rigtig meget på, hvordan offeret har det nu,' skriver hun på Facebook.

Pernille Skipper skriver også, at hun i går (tirsdag, red) blev orienteret om sagen.

Vedkommende har selv meldt sig til politiet, oplyser partiet.

I pressemeddelelsen fra Enhedslistens hovedbestyrelse skriver de:

'Det er forfærdeligt for offeret, og vi er dybt berørte af det. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte offeret og hjælpe politiet i deres efterforskning.'

'Der er nedlagt navneforbud i sagen, og efter ønske fra og af hensyn til offeret og den videre efterforskning, udtaler vi os af samme grund ikke yderligere,' skriver de.

Den er sendt af bestyrelsesmedlem Maria José Nielsen på vegne af bestyrelsen.

Enhedslisten Københavns bestyrelse består af ét medlem fra hver af de 15 københavnske lokalafdelinger.

Desuden er der fem bestyrelsesmedlemmer og en kasserer, der vælges på den årlige generalforsamling.