Elforsyning skal være på offentlige eller som minimum forbrugerejede hænder, mener Pelle Dragsted.

En million sjællandske elkunder skal ikke ende som økonomisk malkekvæg for en udenlandsk kapitalfond.

Sådan lyder det fra Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, der vil forsøge at blive valgt til bestyrelsen i Radius, der leverer el til omkring en million kunder på Sjælland.

Radius er i dag ejet af Ørsted, tidligere Dong, men selskabet er sat til salg. Og Pelle Dragsted er bange for, at selskabet vil ende med at blive købt af en udenlandsk kapitalfond.

- Jeg stiller op for at modarbejde det, siger Dragsted.

- Kapitalfonde kommer ikke ind for deres blå øjnes skyld. De kommer ind for at tjene penge. Og det har mange steder ført til voldsomt stigende priser for levering af elektricitet.

Spørgsmål: Men det er jo ikke Radius' bestyrelse, der bestemmer, hvem der ejer selskabet. Det gør ejeren, Ørsted. Hvordan vil du så bekæmpe salget fra bestyrelsen?

- Det at sidde i bestyrelsen giver en indsigt i selskabets økonomiske forhold. Den vil jeg selvfølgelig bruge til at få en bedre forståelse for, hvad der foregår og bruge den i den offentlige debat.

- Hvis salget gennemføres, hvilket jeg ikke håber, vil jeg være en stærk røst for kunderne i de konflikter, der kan komme efterfølgende, siger Dragsted.

Staten ejer 50,1 procent af aktierne i Ørsted, der i sommer besluttede at sælge eldistributøren Radius fra.

I januar kunne det finansielle nyhedsbureau Bloomberg melde om interesse fra en lang række købere, blandt andet flere internationale kapitalforvaltere.

En række danske pensionskasser har også tidligere over for Børsen udtrykt interesse for Radius.

Radius' bestyrelse består af tre til otte medlemmer valgt på generalforsamlingen samt tre valgt af forbrugerne i forsyningsområdet. Det er en af de tre poster, Pelle Dragsted går efter.

Valget til bestyrelsen i Radius begynder mandag. Kunderne i selskabet kan stemme frem til den 28. januar.

Staten solgte en stor del af aktierne i Dong, der siden har skiftet navn til Ørsted, i 2013. Selskabet vil sælge eldistributionsforretningen for at kunne satse mere på havvindmøller.

/ritzau/