Politisk ordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, er ked af sit tweet, hvor hun kommenterer De Konservatives formands hår.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, undskylder nu en kommentar om De Konservatives formand, Søren Pape.

Kommentaren, som faldt efter Papes pressemøde i dag, hvor han erklærede sig som statsministerkandidat, gik på hans skaldethed.

»Søren Pape har simpelthen lige så mange hår på hovedet, som han har løsninger på klimakrisen,« skrev Mai Villadsen.

Den melding faldt ikke i god jord hos alle.

»Jeg er dødtræt af, at politikere skal disses for deres udseende. Søren Papes kvaliteter som politiker har INTET med hans hårpragt at gøre. Vær bedre end det der,« skrev Randahl Fink Isaksen, der er politisk kommentator hos Ekstra Bladet.

Enhedslisten, herunder Mai Villadsen, har tidligere kritiseret, at der lægges vægt på politikeres eller kvinders udseende.

»Man bliver så træt. For nogle dage siden, blev Helle Thorning-Schmidt kritiseret for i sin statsministertid at klæde sig på en særlig måde – og gå op i sit udseende. Det er desværre hverken første eller sidste gang, at kvinder må lægge øre til den slags. Men helt ærligt, hvor er det vildt, at vi ikke er kommet længere,« skrev Mai Villadsen i februar 2021 via Facebook.

Nu har Mai Villadsen slettet sit tweet om Pape.

Samtidig erkender hun, at hun gik over stregen.

»Jeg kan se at flere er blevet stødt over min kommentar om Søren Papes hår, og den var sgu heller ikke på sin plads. Det er jeg ked af,« skriver Mai Villadsen i et nyt mandag eftermiddag.

